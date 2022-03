Vojaška analitika opozarjata: zavzemanje velikih mest je ukana

Možni načrt sta za britanski Telegraph predstavila strokovnjaka britanske obrambne in varnostne organizacije The Royal United Services Institute (RUSI): vojaški analitik Sam Cranny-Evans in strokovnjak za pomorsko bojevanje dr. Sidhart Kaushal. Opozarjata, da Rusija načrtuje hitro napredovanje iz južne Ukrajine na sever, da bi se povezala z drugimi bataljoni in obkolila vojsko Volodimirja Zelenskega ter razglasila zmago v vojni proti Ukrajini. Ocenjujeta, da je ruska strategija, ki predvideva množično kopičenje ruskih pomorskih sil v Črnem morju z namenom izpeljati amfibijski napad na Odeso, pravzaprav ukana – s tem bi namreč zmedli ukrajinske generale in tako prekrili novo rusko taktiko, ki je po njunem skrivnost.

Vojaška stratega menita, da se bo ruski vojaški stroj, namesto da bi napadel Odeso in sedež ukrajinske mornarice, še naprej v večini izogibal bližnjega Nikolajeva oz. Mikolajiva (katerega vojašnice so bile te dni napadene, pri čemer naj bi tam umrlo približno 100 ljudi) in se premikal proti severu, nato pa proti vzhodu, kjer naj bi napadli ukrajinsko vojsko, katere glavnina je v večini še vedno prikovana na okrožji Donjeck in Lugansk blizu ruske meje. »Če so ruski generali zasnovali takšno strategijo, to pomeni, da zavzetja velikih mest nimajo za ključne vojaške cilje, ampak želijo obkrožiti ukrajinsko vojsko, da bi 'demilitarizirali' državo. To je eden od ciljev Vladimirja Putina, ki ga poudarja že od začetka vojne.«

Trije znaki novega ruskega načrta

»Najprej sta se ruska 58. združena armada in druga armada, ki sta se premikali severno od Krima, začeli premikati proti severovzhodu in bi se lahko povezali s Polohijem, mestom v regiji Zaporožje, z ruskimi separatisti in osmo armado, ki jo premika zahodno od Donbasa,« je dejal Kaushal. Nato sta prva gardna tankovska armada in šesta združena armada ustavili poskuse zavzetja severovzhodnega mesta Harkov in se namesto tega osredotočili na napredovanje proti jugu in zahodu blizu Poltave. Ruska 20. gardijska motorizirana divizija ima namen obiti Nikolajev, vendar pa bi se lahko namesto proti Odesi usmerila proti severu, najverjetneje zato, da bi zasedla območje zahodno od reke Dneper. »Takšno rusko napredovanje na tako imenovanih zunanjih črtah, kjer bi bile ukrajinske sile napadene z več smeri, se izvaja v upanju, da bo to razcepilo in oslabilo ukrajinsko vojsko.«