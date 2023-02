Več kot 5000 mrtvih, na tisoče ujetih v mrazu (FOTO in VIDEO)

Število smrtnih žrtev dveh uničujočih potresov, ki sta včeraj prizadela južno Turčijo in severozahodno Sirijo, je naraslo na več kot 5000, več deset tisoč jih je ranjenih. Zaradi potresov je na tisoče ljudi ostalo brez strehe nad glavo, saj so bili celi stanovanjski bloki zravnani z zemljo.

Obsežna reševalna akcija še vedno poteka. Turčijo sta dopoldne prizadela še dva nova močna potresa - prvi je imel moč 5,6 stopnje po Richterjevi lestvici, drugi, ki se je zgodil okoli 8.50, pa 5,7 stopnje po Richterjevi lestvici.

Prvi potres z magnitudo 7,8 se je zgodil ponoči v hladnem vremenu v provinci Kahramanmarasu na jugovzhodu, približno 60 kilometrov zračne črte od sirske meje. Sledilo je na desetine šibkejših potresov, popoldne pa se je, prav tako na jugovzhodu Turčije, zgodil še en, z magnitudo 7,5.

Porušena tudi Sirija

Vodja Svetovne zdravstvene organizacije je dejal, da je WHO še posebej zaskrbljena zaradi območij Turčije in Sirije, kjer od močnega potresa, ki je ubil na tisoče ljudi, ni bilo nobenih informacij.

Ljudje hodijo mimo ruševin poškodovanih zgradb po potresu v Alepu v Siriji. FOTO: Firas Makdesi, Reuters

»Še posebej smo zaskrbljeni zaradi področij, za katera še nimamo informacij,« je dejal Tedros Adhanom Ghebreyesus na zasedanju izvršnega odbora WHO v Ženevi. »Kartiranje škode je eden od načinov, da razumemo, kam moramo usmeriti svojo pozornost.«

Sirski minister za zdravje: Razmere so katastrofalne, ljudje zmrzujejo, zgradbe so uničene, stanje na terenu je grozljivo.

»Ljudem, ki tam živijo, se je zgodilo nekaj strašnega. Že dve noči so na ulicah, zmrzujejo, saj je, kot veste, zima in temperatura okoli ničle. Veliko je bilo ranjenih, veliko jih je bilo ubitih, številne zgradbe so bile uničene, tamkajšnje družine so prizadete, uradnih podatkov o mrtvih nimamo, toda to območje je prizadela velika nesreča,« je zaključil Alsheik.

Reševalec nosi sirskega malčka Raghada Ismaila stran od ruševin stavbe po potresu v Azazu v Siriji, ki ga držijo uporniki. FOTO: Reuters Tv

Bele čelade trdijo, da pričakujejo znatno povečanje števila žrtev v severozahodni Siriji, ki jo imajo zavzeto uporniki.

Na stotine družin ostaja ujetih pod ruševinami porušenih zgradb v severozahodni Siriji po močnem potresu, poročajo Bele čelade, uradno znane kot Sirska civilna zaščita. V delih severozahodne Sirije je bilo potrjeno več kot 790 mrtvih in več kot 2200 ranjenih, so sporočili na Twitterju.