V trčenju dveh letal umrl pilot

Med vojaškimi vajami sta danes južno od indijske prestolnice New Delhi trčili indijski vojaški letali, pri čemer je umrl en pilot, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Preiskava vzroka nesreče še poteka.

Letalo suhoj Su-30 ruske izdelave, v katerem sta bila dva pilota, in letalo mirage 2000 francoske izdelave, ki ga je upravljal en pilot, sta davi vzleteli iz letalskega oporišča Gwalior okoli 50 kilometrov vzhodno od kraja strmoglavljenja.

Indijska vojska je sporočila, da sta bili letali na rutinskem operativnem usposabljanju in da preiskava vzroka nesreče še poteka.

Razbitine enega od letal so po navedbah policije že odkrili, našli so tudi še enega od pilotov, ki je bil v trčenju in strmoglavljenju poškodovan. Razbitine drugega letala še iščejo.

Po navedbah AFP gre za najnovejšo v vrsti nesreč letalske flote indijske vojske. Oktobra lani je umrlo pet vojakov, ko je njihov helikopter strmoglavil v zvezni državi Arunačal Pradeš blizu meje s Kitajsko. Nekaj tednov prej je v bližini mesta Tawang strmoglavil helikopter, pri čemer je umrl pilot.