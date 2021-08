V Tokiu ugasnil olimpijski ogenj, v torek Slovenci na Kongresnem trgu (FOTO)

Zaključna slovesnost. FOTO: Fabrizio Bensch Reuters



V torek na Kongresnem trgu

Zaključna slovesnost. FOTO: Antonio Bronic Reuters

S sklepno slovesnostjo v Tokiu so se danes končale igre 32. olimpijade moderne dobe. »To so bile olimpijske igre upanja, solidarnosti in miru,« je ob ugašanju olimpijskega ognja ocenil predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja. Pogledi pa so že uprti v Pariz, prizorišče naslednjih poletnih iger, ki bodo čez tri leta.Zaključna slovesnost se je začela z ognjemetom in pregledom športnih utrinkov s tokratnih iger, ki jih je epidemija covida-19 prestavila za eno leto. Sledil je prihod športnikov, ki jih je bilo na osrednjem tokijskem prizorišču nekaj manj, kot jih je sicer ob koncu olimpijade vajeno olimpijsko občinstvo. Zaradi koronavirusnih ukrepov so se športniki od Japonske namreč morali posloviti 48 ur po zadnjem nastopu.Najprej so nosilci zastav v sredini olimpijskega stadiona sklenili krog, ob spremljavi glasbe pa so ga zapolnili športniki, ki so še ostali v Tokiu. Slovensko zastavo je nosila zlata olimpijka v športnem plezanju. Po prihodu športnikov pod prazne tribune - tako kot na otvoritveni slovesnosti tudi tokrat niso bili dovoljeni gledalci - je prizorišče osvetlil slap lučk, ki so se nad športniki oblikovale v olimpijske kroge, simbol olimpijskih iger.Po barvitem plesno-glasbenem programu je sledila tradicionalna podelitev zadnjih medalj maratoncem, nato pa so ob olimpijski himni spustili olimpijsko zastavo. Županja Tokiajo je predala Bachu, ta pa, županji Pariza, mesta, ki bo gostilo naslednje poletne olimpijske igre. V francoski prestolnici so olimpijsko štafeto sprejeli z navdušenjem.V Tokiu se sicer še ne poslavljajo povsem od športnikov. Čez dobra dva tedna se bodo v japonski prestolnici zbrali še paraolimpijski športniki.»TeamSlovenia je lahko zadovoljna, pet kolajn so osvojili naši športniki in športnice, ki jih boš lahko ta torek od 20. ure dalje pozdravil/a na Kongresnem trgu v Ljubljani,« so zapisali pri Olimpijskem komiteju Slovenije.