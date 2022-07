V pričakovanju novega dviga cen goriv: napovedujejo zaprtje črpalk

V torek se na Hrvaškem izteče sklep vlade o zamrznitvi cen pogonskih goriv. Napovedujejo se nove, še višje cene tako za bencin kot za dizel. Po neuradnih informacijah, naj bi se podražila na več 16 kun na liter. Naftni trgovci ob tem grozijo, da bodo, če vlada ne bo posegla v cene goriv, svoje servise zaprli.

Liter dizla trenutno stane 14,57 kune (1,93 €), liter bencina pa 14,06 kune (1,87 €), po novih cenah pa bodo Hrvati morali za liter goriva odšteti 2,12 € in več.

Grozijo z zapiranjem servisov

»Še enkrat prosimo in pozivamo vlado, da nam manjšim distributerjem omogoči maržo, s katero bomo lahko pokrili stroške poslovanja in redno plačali tudi svoje dajatve državi. Situacija je težka, zato lahko pride tudi do zapiranja naših bencinskih servisov. To se ne bo zgodilo zaradi negativnih marž, temveč zaradi nezmožnosti dobavljanja goriva od večjih distributerjev, ki z nami ne želijo sklepati dogovorov, dokler velja ta odlok. Zato znova prosimo za liberalizacijo cen in hitro uveljavitev bonov za gorivo za del prebivalstva,« je dejala Vesna Debogović, predstavnica malih distributerjev.

Gospodarski minister Davor Filipović je napovedal, da bo vlada nove ukrepe še pred torkom, ko je pričakovati nove podražitve. Intervenirali naj bi z nižanjem trošarin, odločitev pa naj bi padla še ta konec tedna.

Kako bo pri nas?

Pri nas je vlada Roberta Goloba nedavno spremenila uredbo, ki je zamrznila ceno litra bencina na 1,560 evra, ceno litra dizla pa na 1,668 evra, hkrati pa umaknila tri okoljske dajatve, s katero so znižalo ceno goriv. Omejili so tudi višino marže trgovcev omejujejo na 0,0591 evra na liter za dizel in na 0,0607 evra za liter na 95-oktanski bencin. Kot pišejo Finance, so se cene na naftnih trgih sicer res znižale, vendar pa trendom ne sledijo mediteranske borze, kjer dizel kupujejo slovenski trgovci.

Po 5. juliju naj bi se cena za liter bencina za nekaj centov znižala (1,73 evra), liter dizla pa bi lahko stal nekaj manj kot 1,81 evra, pišejo Finance.