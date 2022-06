Dobra novica za tiste, ki točite dizel

Minister za infrastrukturo Bojan Kumer je po današnjem sestanku z avtoprevozniki izjavil za javnost, da bo vlada na jutrišnji seji sprejela spremembo uredbe, s katero bo znižala ceno za dizel na bencinskih servisih ob avtocesti.

»Tema sestanka je bila predvsem visoka cena pogonskih goriv na avtocestnem križu in razlika do končne maloprodajne cene na servisih izven avtocestnega križa. Želja vlade je bila, da se ne bi uresničili strahovi, da bi avtoprevozniki šli z avtocest in na drugih servisih točili gorivo. Vesel sem, da smo dosegli dogovor, da bodo točili gorivo na avtocestah, tudi dogovor po kakšnih pogojih in ravnanjih s strani naftnih trgovcev in vlade.«

Primerljive cene zunaj in znotraj avtocest

Kumer je povedal, da bodo s spremembo uredbe dosegli znižanje okoljskih davščin, s tem pa dosegli tudi znižanje maloprodajne cene za vse, tudi tuje avtoprevoznike in vse druge voznike. »Razlika bo šla v breme države, naša pričakovanja pa so, da naftni trgovci čim prej zagotovijo nemoteno oskrbo in dobavo. To je njihovo osnovno poslanstvo, upamo, da se motnje ne bodo več dogajale. Zagotovila imamo, da bo stanje iz ure v uro boljše, vesel sem odziva z njihove strani, da se bodo tudi konkurenčno prilagodili na marži, ki ni regulirana na avtocestah.«

Vlada bo z uredbo dosegla primerljivost končne cene na servisih izven in znotraj avtocest. »Želimo imeti enake končne maloprodajne cene za vse, želimo, da naftni trgovci prilagajajo svojo maržo, kljub temu da ni regulirana, tako da bo konkurenčna oz. enaka tisti marži, ki je regulirana, torej za tiste zunaj avtocest. Če se to ne bo dogajalo, bomo posegli tudi po regulaciji na avtocestah.« Cena morda ne bo povsem povsem enaka, morda se bo razlikovala za nekaj centov. Kumer je še opozoril, da gre pri tem le za ceno dizla, cene za bencin ostajajo enake.