Grozljivo: te ljudi uporabljajo za pripravo napojev

Za tiste, ki so se z albinizmom rodili v Tanzaniji, lahko mirno rečemo, da so se rodili v pekel. V tej afriški deželi so deli njihovega telesa vroča roba za različne šamane, ki jih uporabljajo za pripravo različnih napojev in talismanov. Prepričani so namreč, da ljudje tako posebnega videza, ker njihova koža, lasje in oči nimajo pigmenta, so videti povsem beli, prinašajo srečo.

Do odrasle dobe jih preživi izredno malo. FOTO: Reuters

Ker so za njihovo dlan, stopalo, kakšen organ in podobno šamani pripravljeni plačati pravo bogastvo, na ljudi z albinizmom na vsakem koraku prežijo lovci in prekupčevalci z organi, zato so se že desetletja primorani skrivati, če sploh preživijo tako dolgo, da se lahko skrijejo. Dogajalo se je namreč, da albino otroke v gotovo smrt prodajo kar njihovi starši, saj to bistveno izboljša njihovo finančno stanje. Da gre za pereč problem, se že dolgo zavedajo pristojni, a šele nedavno se je vlada v Tanzaniji zganila in začela odpirati posebne centre, v katerih so ti ljudje z redko gensko boleznijo na varnem.

Srčno upam in si želim, da bodo tudi šamani in mazači kmalu spoznali, da so to čisto navadni ljudje.

Čeprav si redko upajo med ljudi, so tam med svojimi, kar jim daje tudi občutek sprejetosti in vključenosti, zato mnogi od njih zacvetijo. Nedavno je enega takšnih centrov obiskala fotografinja in humanitarka Ana Palacios, ki si predvsem želi odstraniti stigmo, ki spremlja albino posameznike: »Otroci so takšni kot vsi drugi, igrajo se, smejejo, pojejo in plešejo. Ko jih vrstniki obravnavajo kot sebi enake, postanejo čisto druge osebe. Srčno upam in si želim, da bodo tudi šamani in mazači v Tanzaniji kmalu spoznali, da so to čisto navadni ljudje, kos njihovega telesa ne bo nikomur prinesel nič več sreče kot kos telesa katerega koli drugega človeka.«