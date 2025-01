Slovenski upokojenci v stiski: ali država res krši načelo nedotakljivosti pokojnin?

Profesorji in doktorji Boris Cizelj, Peter Glavič, Jože Gričar, Vito Hazler in Branka Javornik so prvopodpisani pod pobudo Omrežja e-seniorji 55+, s katero opozarjajo na nedotakljivost pokojnine. »Pokojnina je osebna pravica in kot taka nedotakljiva,« izpostavlja dr. Jože Gričar, ki je prepričan, da smo do sedaj nekako spregledali to pomembno dejstvo. Pokojnina je osebna pravica in kot taka nedotakljiva. 20.000 jih poleg plače prejema 40 oziroma 20 % pokojnine. Ni predpisa, ki bi bil nad načelom nedotakljivosti pokojnine. Podpisniki opozarjajo, da zakon o pokojninskem in invalidskem zavaro...