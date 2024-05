Umrlo pet dojenčkov, število primerov bolezni že trikrat višje kot celo lansko leto

Agencija za zdravstveno varnost Združenega kraljestva (UKHSA) je samo marca v Angliji prejela 1319 laboratorijsko potrjenih poročil o primerih. Povečanje števila primerov je v primerjavi s 30 zabeleženimi v istem mesecu lani kar 44-kratno.

Za primerjavo – lani je bilo v Združenem kraljestvu v celem letu skupno zabeleženih 858 primerov.

Strokovnjaki krivdo za ponovni pojav bolezni pripisujejo upadu precepljenosti med otroki in nosečnicami, pa tudi manjši imunosti zaradi pandemije in z njo povezanega socialnega distanciranja.

Zdravniki opozarjajo, da je okužbo na začetku težko ločiti od prehlada, pri čemer sta prva znaka običajno izcedek iz nosu in vneto grlo. Približno teden dni pozneje se lahko pri obolelih pojavijo napadi kašlja, ki trajajo nekaj minut, vključujejo težko dihanje in spominjajo na oslovsko riganje.

Drugi znaki vključujejo nastajanje goste sluzi, ki lahko povzroči bruhanje, in pordelost obraza. Letos je bilo samo do konca marca v Veliki Britaniji skupno zabeleženih 2793 primerov.

Najbolj ogroženi so dojenčki

Več kot polovica (50,8 odstotka) jih je bila med starejšimi od 15 let, več kot četrtina (28,6 odstotka) pa med otroki, starimi od 10 do 14 let. Stopnje oslovskega kašlja so ostale najvišje pri dojenčkih, mlajših od treh mesecev, ugotavlja UKHSA, s 108 primeri.

Cepiva, ki jih prejmejo dojenčki in predšolski otroci, igrajo ključno vlogo pri zaščiti pred okužbo, širjenjem in težjim potekom bolezni. Cepljenje svetujejo tudi nosečnicam, saj s tem lahko pred okužbo zaščitijo dojenčka v prvih nekaj tednih življenja.

Strokovnjaki opozarjajo, da ljudje, ki se ne cepijo, tvegajo, da za oslovskim kašljem resno zbolijo in ga prenesejo na druge.

Epidemiologinja dr. Gayatri Amirthalingam je dejala: »Oslovski kašelj lahko prizadene ljudi vseh starosti, vendar je lahko za zelo majhne dojenčke zelo resen. Cepljenje ostaja najboljša obramba proti oslovskemu kašlju in bistveno je, da nosečnice in dojenčki prejmejo cepiva ob pravem času.«

Prva znaka sta običajno izcedek iz nosu in vneto grlo. FOTO: Shutterstock

Cepljenje v času nosečnosti »prenese zaščito na otroka v maternici, tako da so zaščiteni v prvih mesecih svojega življenja, ko so najbolj ranljivi in preden lahko prejmejo lastna cepiva,« je povedala strokovnjakinja.

Oslovski kašelj povzroča bakterija Bordetella pertussis in se širi kapljično. Zdravniki kot zdravljenje predpišejo antibiotike, če bolezen odkrijejo v treh tednih. Če je oseba okužena dlje, antibiotiki okrevanja ne pospešijo.