Marko Pokorn, priznani pediater in infektolog, strokovni direktor Pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, je v prvi vrsti zdravnik, že od mladih nog pa ga spremlja umetnost. Začel je z igranjem kljunaste flavte in nadaljeval s klavirjem, kot pravi, je po duši glasbenik. A v življenju ga veseli še marsikaj drugega in je za to tudi izjemno nadarjen. Vsaj toliko časa, kot opravlja zdravniški poklic, ustvarja tudi za televizijo in gledališče. Poznamo ga kot avtorja humorističnih oddaj in nanizank, med katerimi sta tudi legendarni Teater Paradižnik in Naša mala klinika. Lot...