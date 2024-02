Trump se je pritožil. A zaradi 355 milijonov dolarjev kazni se mu obresti že nabirajo

Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump je vložil pritožbo na odločitev sodišča v New Yorku, ki mu je izreklo 355 milijonov dolarjev kazni v tožbi newyorške pravosodne ministrice Letitie James zaradi poslovnih prevar.

James je Trumpa tožila zaradi lažnega prikazovanja vrednosti svojega premoženja oziroma premoženja njegovega podjetja Trumpova organizacija z namenom pridobitve ugodnejših kreditnih pogojev.

Sodišče je Trumpu in njegovima sinovoma Donaldu mlajšemu ter Ericu izreklo še kazen prepovedi poslovanja v zvezni državi New York - Donaldu Trumpu za tri leta, sinovoma za dve leti.

Pritožba pričakovana

Pritožba na višje sodišče je bila pričakovana, vendar pa Trump še ni dal pologa na znesek kazni, kar pomeni, da se mu nabirajo obresti, ki znašajo okrog 40.000 dolarjev na dan.

Trump, ki je na poti do osvojitve predsedniške nominacije republikanske stranke, se sooča še s skupaj 91 točkami kazenskih obtožnic na zvezni ravni in v državah New York in Georgia.

Trump trdi, da so vsi pregoni politične narave in v režiji demokratov na čelu s predsednikom ZDA Joejem Bidnom.

