Trump princu Harryju zagrozil z izgonom: Ne bom ga »ščitil kot Biden«

To je pripomnil približno dan za tem, ko je princ Harry na sodišču odgovarjal na vprašanja glede navedb na svojih imigracijskih dokumentih, ali je napačno predstavil preteklo uporabo drog – kar je priznal v svoji knjigi Spare. Fundacija Heritage trdi, da se lahko dokaz o predhodnem uživanju drog, v skladu z zakonodajo ZDA o priseljevanju, uporabi za zavrnitev prošnje za vizum. V pogovoru za Daily Express US je Donald Trump izrazil bes nad administracijo Joeja Bidna, ker je ohranila zasebnost prinčeve prošnje za priseljevanje, da bi "ga zaščitila".

»Ne bi ga ščitil. Izdal je kraljico. To je neodpustljivo. Če bi bilo odvisno od mene, bi ostal sam,« je dejal. Trump meni tudi, da je bila kraljeva družina glede na Harryjeva dejanja "preveč milostna" do njega.

Skeptični glede navedb

V svoji knjigi, ki je bila izdana januarja 2023, je princ izjavil, da je pri sedemnajstih začel uživati kokain, od takrat naj bi to občasno še vedno počel. Ameriška vlada je na sodišču zatrdila, da priznanja princa Harryja v njegovih spominih, da je jemal droge, niso dokaz, da je to res, lahko bi šlo za zvijačo za boljšo prodajo.

Trump vedno manj kredibilen

Poleg pogostih provokativnih izjav nekdanji predsednik občasno reče tudi kaj zelo nenavadnega – nedavno je med kaotičnim govorom v Washingtonu svojo ženo Melanio imenoval Mercedes.

Trump je nagovoril množico na konservativni politični akcijski konferenci in nekdanji prvi dami namenil stoječe ovacije. Med osrednjim govorom je povedal, kako jo imajo ljudje radi, preden je dodal: »Oh, poglej to, Mercedes, to je kar dobro,« je rekel, medtem ko je občinstvo ploskalo.

Dr. John Gartner, psiholog in nekdanji profesor na Medicinski fakulteti Univerze Johns Hopkins, meni, da Trump – in ne predsednik Biden, kot mnogi želijo prikazati – kaže zmanjšano mentalno ostrino, kazal naj bi zgodnje znake demence, poroča Mirror. »Zdi se, da Trump kaže hude znake demence,« je dejal strokovnjak. »Bidnovi možgani se starajo. Trumpovi možgani dementirajo,« je še rekel.