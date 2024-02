Zakaj je Ivana zapustila Donalda Trumpa

Čehinja Ivana Marie Zelníčková je bila prva, ki ji je že tedaj uspešnega poslovneža Donalda Trumpa uspelo popeljati pred oltar.

Zanjo je to sicer bil drugi zakon, a ko ga je sklenila, je prevzela možev priimek in ga nosila vse do smrti leta 2022.

Po poroki je hitro postala znana članica newyorške visoke družbe, Trump pa ji je zaupal več pomembnih vlog in podjetna Ivana je znatno pripevala k širitvi njegovega imperija.

V zakonu se so paru rodili trije otroci: sinova Donald in Eric ter hčerka Ivanka, ki je v ospredje stopila med očetovim predsednikovanjem in je znana kot uspešna poslovna ženska.

Talent za posel je morda res podedovala od očeta, a lepoto nedvomno po mami. Ivanka ima svojo modno in kozmetično linijo ter linijo nakita.

Zakonska idila njenih staršev je trajala 13 let, potem pa je Ivana odkrila, da ima njen mož zunajzakonsko zvezo z Marlo Ann Maples.

Po razkritju je podala vlogo za ločitev, katere potek je lahko spremljal ves svet. Dogovor na sodišču sta nekdanja zakonca dosegla leta 1992, je pa Ivana, čeprav med ločitvijo niso bili najboljši, na koncu ostala v dobrih odnosih s svojim bivšim možem.

Na koncu je dobila 14 milijonov dolarjev gotovine, stanovanje v Trumpovi stolpnici, družinski dom v Connecticutu ter del doma na Floridi.

Trump se je leta 1993, dva meseca po rojstvu njune hčere Tiffany poročil z Marlo in se od nje ločil leta 1999.

Tudi za Ivano zakon z njim ni bil zadnji, bil pa je nedvomno najdaljši.

Po njem je imel še dve krajši zakonski zvezi. Od leta 1995 do 1997 je bila poročena z italijanskim poslovnežem Riccardom Mazzucchellijem in od leta 2008 s 23 let mlajšim italijanskim manekenom in igralcem Rossanom Rubicondijem, s katerim sta se pred tem sestajala šest let.

Zakon, ki se je začel z razkošno poroko na posesti Donalda Trumpa Mar-a-Lago, na kateri je bila družica Ivanka Trump, je trajal le eno leto, sta pa se bivša zakonca v razmerju, polnem koncev in novih začetkov, sestajala vse do leta 2019.

Ivana je bila babica desetih vnukov, njeno življenje je bilo razpeto med New Yorkom, Miamijem in Saint Tropezem, tekoče naj bi govorila nemško, francosko, češko in rusko, ter seveda angleško.

Ob njeni smrti julija 2022 je bila stara 73 let. Donald je ob tej priložnosti dejal, da je bila Ivana čudovita, lepa in neverjetna ženska s sijajnim, navdihujočim življenjem.