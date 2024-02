Trump v zlatih čeveljcih do Bele hiše? V volilno tekmo z novo modno linijo

Čeprav ga je doletela več kot 300-milijonska kazen zaradi poslovnih in zavarovalniških prevar, Donald Trump optimistično in vedro zre v prihodnost. Točneje, v smeri Bele hiše, do tja pa bi utegnil odkorakati kar v zlatih čeveljcih. No, v zlatih supergah, ki jih je kot del svoje nove modne linije predstavil konec tedna, za par pa je treba odšteti slabih 400 evrov, je še sporočil.

Predsedniška kampanja je tokrat tudi modno in športno podkrepljena. FOTO: Chip Somodevilla/Getty Images via AFP

Visoke superge, ob pogledu na katere te kar zaslepi, sijejo v zlatem odtenku in vabijo z mogočno črko T, podplat je rdeče-bel, ob strani pa se patriotsko razkazuje ameriška zastava. Da se ne bo nikoli vdal, je naznanjal že ob odhodu iz Bele hiše pred leti, njegov življenjski moto pa je zdaj očitno tudi del oglaševalske kampanje za njegove modne izdelke, saj se ime superg glasi: The Never Surrender High-Tops. Te je konec tedna predstavil v Filadelfiji v zvezni državi Pensilvanija, kjer so ga pričakali in z vzkliki navdušenja obdarili številni privrženci. Kdor ne želi športnega čevlja nositi, nič ne de, prav tako ga lahko kupi kot zbirateljski predmet, vabijo iz Trumpovega tabora, ki se že mrzlično pripravlja na tako želeno vnovično predsedniško tekmo. Drzni politik in podjetnik povsem resno računa na vnovični dvoboj z zdajšnjim ameriškim predsednikom, Joejem Bidnom, če ga ne bo na republikanski tekmi premagala Nikki Haley, a ta po javnomnenjskih raziskavah občutno zaostaja za Trumpom.

Na voljo je tudi nizka različica superge, za katero je treba odšteti slabih 200 evrov, za manj kot stotaka pa se lahko oboževalci odišavijo s parfumom Victory 47, ki ga na vrhu stekleničke krasi glava nekdanjega in morda bodočega predsednika ZDA. Ali za modnimi podvigi stoji morda njegova izbranka slovenskih korenin Melania, ni znano, Trump pa se vsekakor nadeja bogatega izkupička od prodaje, ne nazadnje mu denar zaradi številnih tožb nenehno odteka. Kot rečeno, mu je sodišče pred dnevi naložilo kazen 330 milijonov evrov zaradi napihovanja vrednosti svojega premoženja, čaka pa ga še sojenje zaradi odmevnega spora s pornografsko igralko Stormy Daniels.