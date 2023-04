Trump po uri postopka zapustil kazensko sodišče v New Yorku

Bivši predsednik ZDA Donald Trump je po uri postopka zapustil poslopje kazenskega sodišča države New York na Manhattnu po tistem, ko se je predal zaradi kazenske ovadbe ponarejanja poslovnih dokumentov v povezavi s plačilom pornografski igralki za molk o spolnem odnosu.

Trump se je na sodišču izrekel za nedolžnega po vseh 34 točkah obtožnice, ki mu očita kazniva dejanja povezana s plačilom, ki ga je izvršil njegov nekdanji odvetnik Michael Cohen, sodnik Juan Merchan pa ni odredil pridržanja niti varščine.

Trumpovi odvetniki so nemudoma po koncu postopka povedali, da se to sploh ne bi dogajalo, če ne bi šlo za Trumpa. FOTO: Andrew Kelly Reuters

Sodnik Trumpu prav tako ni ukazal, da ne sme javno govoriti o postopku oziroma primeru. Po koncu postopka se je Trump v črnem športnem terencu v koloni odpeljal proti letališču LaGuardia. Pred istega sodnika bo moral v istem postopku znova šele 4. decembra.

​

Trumpovi odvetniki so nemudoma po koncu postopka povedali, da se to sploh ne bi dogajalo, če ne bi šlo za Trumpa. Todd Blanche, Joe Tacopina in Susan Necheles so dejali, da tožilec Alvin Bragg ni predstavil nobenih dejstev.

Tacopina je zatrdil, da državni tožilec preganja domnevni zvezni zločin, Blanche pa je zavrnil ugibanja, da bi sodnik Trumpu rekel, naj pazi kaj govori, ampak je vsem vpletenim naročil, naj se vzdržijo spodbujanja nasilja in nesramnosti.

Michael Cohen je zaradi plačila 130.000 dolarjev Stormy Daniels že odsedel zaporno kazen, ker je šlo po zvezni zakonodaji za kršenje zakona o financiranju volilnih kampanj. Bragg bo na sojenju skušal poroto prepričati, da je Trump s tem kršil tudi državne zakone New Yorka.

Šele prva epizoda

To je bila šele prva epizoda sodne drame, ki se bo odvijala na Manhattnu v prihodnjih mesecih v času, ko Trump vodi kampanjo za predsednika ZDA. Njegov volilni štab že krepko služi z obtožnico in predajo na sodišču, kjer so mu vzeli prstne odtise in ga fotografirali za kartoteko.

New York od leta 2019 ne objavlja fotografij obtoženih kriminalcev ob aretaciji oziroma predaji, vendar pa je Trumpov volilni štab že proizvedel lažne fotografije iz kartoteke in z njimi zbira denar.

Preslikali so jih na majice, ki jih prodajajo po skoraj 50 dolarjev za kos. Kupujejo jih Trumpovi podporniki, njegovi nasprotniki pa bodo naredili podobne veliko ceneje.

Trump iz New Yorka potuje nazaj na Florido, kjer bo imel v sredo zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času zborovanje s svojimi podporniki.

Teh v New Yorku pred sodiščem ni bilo veliko. Kongresnica iz Georgie Marjorie Taylor Greene je na vztrajanje njenih varnostnikov hitro pobegnila pred Trumpovimi nasprotniki, ki jih je bilo pred sodiščem veliko več kot podpornikov. Največ pa je bilo novinarjev in policistov.

Ameriški mediji so iz Trumpove poti s Floride in po Manhattnu na sodišče naredili hollywoodski spektakel. Razlog je to, da doslej v ameriški zgodovini nobenega bivšega predsednika niso formalno obtožili ničesar. Trump je bil tehnično za nekaj minut aretiran, čeprav se je sam predal.

Trumpu se obeta še kazenski pregon v Georgii zaradi izpodbijanja rezultata volitev 2020. Enako mu grozi na zvezni ravni skupaj s pregonom zaradi odtujitve zaupnih dokumentov iz Bele hiše. To, da jih je odnesel, ne bi bil tak problem, če kasneje preiskovalcem ne bi lagal, da jih nima.