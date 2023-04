To si bo zapomnil za vse življenje: zaspal na plaži, ko je začutil, da se ga nekdo dotika

65-letni moški je v torek zvečer počival v spalni vreči na plaži Newell Beach na skrajnem severu Queenslanda, ko se mu je okoli 21. ure približal krokodil.

Zbudil se je in znašel iz oči v oči z živaljo, ki ga je ugriznila po stopalih, a mu je uspelo pobegniti. »Imel je veliko srečo, na plaži so bili še drugi ljudje, ki so mu priskočili na pomoč in ga odpeljali v bolnišnico. Ima poškodbe zaradi ugrizov na obeh nogah, a stanje ni bilo zaskrbljujoče, zato so ga pozneje odpustili iz bolnišnice,« navaja Daily Mail.

Služba za parke in divje živali Queenslanda že preiskuje incident.