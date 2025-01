Trump predstavil tudi kriptovaluto: v dveh dneh skok, nato 40-odstotni padec!

Republikanec Donald Trump bo po novembrski izvolitvi danes v Washingtonu prisegel na položaj predsednika ZDA, ki ga je zasedal že med letoma 2017 in 2021. Slovesnosti ob inavguraciji 47. predsednika bodo potekale ves dan. Po pričakovanjih bo Trump že zvečer nato podpisal prve izvršne ukaze.

Slovesna prisega bo potekala opoldne po krajevnem oziroma okrog 18. ure po srednjeevropskem času, zaradi mraza v kongresni palači. Tradicionalna parada bo potekala v športni dvorani Capital One z 20.000 sedeži. Za varnost bo skrbelo približno 25.000 pripadnikov varnostnih služb.

V živo Inavguracijo bomo danes popoldne na našem portalu spremljali v živo.

Slovesnosti se bodo udeležili vsi štirje še živeči nekdanji predsedniki – poleg Joeja Bidna še Barack Obama, Bill Clinton in George Bush mlajši. Na seznamu gostov so tudi številni milijarderji, kot so šef Tesle Elon Musk, ustanovitelj Amazona Jeff Bezos in ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg.

Še isti dan izgnal priseljence?

Inavguracija je tradicionalno ameriški notranjepolitični dogodek, na katerega od tujcev povabijo le veleposlanike. Udeležil se je bo tudi slovenski Iztok Mirošič. Je pa Trump letos razposlal vabila še več voditeljem držav in desnim politikom z vseh celin. Slavnostni dogodki ob inavguraciji se bodo ob nastopih znanih ameriških glasbenikov nato vrstili še ves dan.

Predstavil je tudi svojo kriptovaluto. FOTO: Kevin Wurm Reuters

Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo, dan pred prisego, na zborovanju svojega gibanja MAGA napovedal »konec ameriškega propada«. Nemudoma po prisegi namerava podpisati številne izvršne ukaze, ki bodo po njegovih besedah razveselili Američane, poročajo tuje tiskovne agencije. Večji del govora je Trump namenil nezakonitim migracijam, napovedal je, da se bo po njegovi prisegi končala »invazija na naših mejah«. Vsi kršitelji pa bodo »tako ali drugače na poti nazaj domov«, je dodal. Novoizvoljeni ameriški predsednik je sicer v svojem govoru ob »veliko« izvršnih ukazih obljubil konec »transspolne norosti«, zveznim državam pa vnovičen prevzem nadzora nad izobraževanjem. Okrepiti namerava še programe umetne inteligence, dati na voljo dokumentacijo o umoru Johna F. Kennedyja leta 1963, vojski pa bo naročil postavitev protiraketnega ščita Iron Dome ... Odpraviti namerava še politike raznolikosti, enakosti in vključevanja v vojski. Predvidoma bo Trump pomilostil tudi napadalce na Kapitol 6. januarja 2021, ki jih označuje za talce in politične ujetnike.

Predstavil lastno kriptovaluto

Donald Trump je obenem lansiral svojo uradno kriptovaluto $TRUMP, ki je v dveh dneh zabeležila osupljivo 816-odstotno rast in postala 15. največja kriptovaluta na svetu, nato pa danes v eni uri izgubila 40 % vrednosti. Nenadni padec pripisujejo Melanii Trump, ki je predstavila svojo lastno kriptovaluto $MELANIA.