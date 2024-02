To je Putinova največja sovražnica: leta se je držala ob strani, zdaj pa udarila z vsemi topovi

Medtem ko mnoge Ruse še vedno pretresa nenadna smrt Putinovega največjega kritika Alekseja Navalnega, se je v ponedeljek, tri dni po smrti moža, oglasila Julija Navalna in sporočila novico, ki bi lahko njegove podpornike nekoliko pomirila in jim vlila novega upanja. Napovedala je, da bo nadaljevala moževo misijo, da zruši Putinov režim.

»Ko je ubil Alekseja, je Putin ubil polovico mene, polovico mojega srca in polovico moje duše. Še vedno pa imam drugo polovico in ta mi pravi, da ne smem odnehati,« je sporočila v videu na YouTubu. »Nadaljeval bom delo Alekseja Navalnega.«

Politico piše, da je šlo za sporočilo, ki je bilo prežeto s stratjo, obenem pa je šlo tudi za močno politično sporočilo.

Navalna bo kot kaže sledila stopinjam beloruske kolegice Svetlane Tihanovske, ki je po moževem prijetju nadaljevala njegovo politično pot kot opozicijska političarka, čeprav pred tem ni imela nobenih političnih izkušenj. Tihanovska je postala glavna nasprotnica beloruskega diktatorja Aleksandra Lukašenka.

Na dan, ko je odjeknila vest o smrti Navalnega, so posneli pogovor Navalne s Tihanovsko, ki je obiskala münchensko varnostno konferenco. Že takrat so se pojavile informacije o tem, da bi lahko sledila njenim stopinjam. Izjava Navalne naj bi bila za mnoge vseeno veliko presenečenje, saj je dolga leta zavračala idejo o političnem udejstvovanju.

Julija Navalna je sicer ekonomistka, z Aleksejem sta se spoznala leta 1998, med počitnicami v Turčiji. Par je nekaj let kasneje dobil hčerko Dašo, Navalna pa je zatem svoj čas začela posvečati zgolj družini. Redko je dajala izjave in privolila v intervjuje, a ko je, se je iz njenih izjav dalo razbrati, da si prizadeva predvsem za normalnost. Tudi, ko je njen mož postal tarča Kremlja, je v intervjuju za Harper's Bazaar dejala, da je njena glavna naloga ta, da »družina kljub vsemu ostane ista«.

Uradno preiskava še poteka, Putin molči. FOTO: - Afp

Telepatska povezanost z možem

Vseeno tisti, ki so par dobro poznali, pravijo, da Navalna ni z možem le delila pogleda na politiko in svet, temveč ga je tudi oblikovala. »V vseh poglavjih njegove kariere mu je vedni stala ov strani,« je za Politico dejala Anna Veduta, zaposlena v fundaciji Alekseja Navalnega. »Med njima je bila nekakšna telepatska povezanost, včasih ni bilo niti potrebno, da bi se pogovarjala. Njuno razmišljanje je bilo enako.«

Na shodih in zaslišanjih na sodiščih je bila vedno ob moževi strani in pritegovala pozornost medijev s svojo pokončno držo. »Te barabe ne bodo nikoli videle naših solz,« je bil njen odgovor, ko so Navalnega leta 2013 prvič obsodili na zaporno kazen zaradi poneverbe, ki so ga njegovi podporniki obsodili kot politično motiviranega.

Medtem ko je bila Julija zadržana, Aleksej ni imel zadržkov glede deljenja svoje zasebnosti. Pogosto je objavljal fotografije in posnetke iz zasebnosti. Večkrat se je javno zahvalil ženi za podporo, ki mu jo je nudila. Zadnjič ji je javno izpovedal ljubezen na valentinovo, ko je na Instagramu objavil ljubeč zapis.

Leta 2020, ko je bil Navalni zastrupljen z živčnim strupom novičok, je vodila kampanjo za njegovo izpustitev iz bolnišnice v Omsku in premestitev v bolnišnico v tujino. Stoično se je soočila z mediji in preganjala zdravnike in skrivnostne može v civilu, ki naj bi jih poslal Kremelj, da bi prikrili zastrupitev. Ruskemu novinarju Juriju Dudu je v intervjuju dejala, da jo je vodil občutek, da se ne sme sprostiti in pokazati šibkosti. »Če razpadem jaz, bodo vsi razpadli.«

Naslednja žrtev?

»Pokazala je veliko poguma, kar je jasno, da bo naslednja tarča kremeljskih klevetaških kampanj,« je za Politico iz izgnanstva v Berlinu povedala Ljubov Sobol, odvetnica in dolgoletna uslužbenka Alekseja Navalnega. »Poskušali jo bodo zlomiti.«

»zanjo je bilo vedno pomembni, da otroci ostanejo otroci, da dom ostane dom in da družina ostane družina,« je dejala zaveznica Navalnega Veduta. »Po smrti Alekseja nima izbire. Sta eno, nikoli se ne bo umaknila ali izdala njegovih idealov.«

A nekateri so tudi skeptični in menijo, da se ji bo težko prebiti do ruskega občinstva, saj jo mnogi dojemajo kot nekoga, ki ni le zagovornik liberalnih zahodnih vrednost, ampak je figura, ki jo Zahod uporablja za strmoglavljenje Putina.