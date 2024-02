Mati Navalnega obstala pred mrtvašnico, sinovega trupla še ni videla

Materi preminulega ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega tretji dan zapored niso dovolili, da bi videla sinovo truplo, je sporočila tiskovna predstavnica pokojnika. Uradna preiskava njegove smrti še poteka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruska sodišča so minuli konec tedna na zaporne kazni obsodila najmanj 150 ljudi, ki so bili pridržani na shodih v spomin na opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, ki je v petek umrl v kazenski koloniji. Na do 14 dni zapora so bili obsojeni zaradi kršenja stroge ruske zakonodaje, ki ureja proteste, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ljudmila Navalna je v soboto odpotovala v zapor na skrajni sever Rusije, kjer je bil njen sin zaprt. Pokojnikova tiskovna predstavnica Kira Jarmiš je od oblasti zahtevala, da truplo nemudoma predajo svojcem, a se to še ni zgodilo.

Kot je prek družbenih omrežij sporočila Jarmiševa, Ljudmili Navalni tudi danes niso dovolili vstopa v mrtvašnico, kjer so domnevno posmrtni ostanki politika, ki je veljal za enega najglasnejših kritikov vladavine ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Jarmiševa je zapisala, da je mati Navalnega v zgodnjih jutranjih urah v družbi odvetnikov prispela pred mrtvašnico, a ji tamkajšnji uslužbenci vstopa niso dovolili, enega od njenih spremljevalcev pa naj bi fizično potisnili ven.

Aleksej Navalni (1976–2024) FOTO: Maksim Šemetov/reuters

Smrt Navalnega še vedno uganka

Da je Navalni v petek umrl, potem ko se je začel po sprehodu slabo počutiti, je najprej sporočila uprava zapora, kjer je 47-letnik prestajal 19-letno zaporno kazen. Oživljanje naj bi bilo neuspešno.

Vzrok smrti še ni znan, oblasti pa so uvedle preiskavo. Kot je danes pojasnila Jarmiševa, so odgovorni materi in odvetnikom sporočili, da so preiskavo podaljšali. Kako dolgo se bo ta nadaljevala, ni znano, vzrok smrti pa še vedno ostaja »nedoločen«, je zapisala tiskovna predstavnica. »Lažejo, igrajo na čas in tega niti ne skrivajo,« je dodala.

Številni zahodni voditelji, pa tudi ruski oporečniki, so za njegovo smrt neposredno okrivili Kremelj, ki obtožbe zavrača. Putin njegove smrti še ni komentiral, še navaja AFP.