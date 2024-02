V čustvenem videonagovoru se je oglasila vdova Navalnega: »Nadaljevala bom ...« (VIDEO)

»Pred tremi dnevi je Vladimir Putin ubil mojega moža, Alekseja Navalnega. Nadaljevala bom njegovo delo in se borila za svobodo svoje države,« je v danes objavljenem videoposnetku dejala vdova nedavno preminulega ruskega opozicijskega voditelja Julija Navalna.

»Izkoristiti moramo vsako priložnost za boj za poštene volitve in svobodo govora, za boj proti vojni, korupciji in nepravičnosti,« je Navalna še dejala v čustveno obarvanem videonagovoru, objavljenem na družbenih omrežjih. Obljubila je tudi, da bo razkrinkala ljudi, ki so ubili njenega moža.

Vdova Alekseja Navalnega je po njegovi smrti minuli konec tedna nagovorila tudi udeležence varnostne konference v Münchnu, danes pa se bo pridružila zunanjim ministrom članic EU na zasedanju v Bruslju. Sestala naj bi se tudi s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom.

Zunanji ministri bodo na srečanju z Navalno poslali sporočilo podpore ruski opoziciji, je pred zasedanjem povedal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Izrazil je pričakovanje, da bodo nekateri predlagali uvedbo sankcij proti odgovornim za smrt Navalnega, za katero Zahod večinoma obtožuje ruske oblasti.

Številni predstavniki držav Zahoda so odgovornost za smrt Navalnega pripisali ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Nekateri voditelji pa so v zadnjih dneh menili, da je pri odzivu najprej treba počakati na neodvisno preiskavo.

V Kremlju zavračajo vse obtožbe

V Kremlju medtem še naprej zavračajo vse obtožbe, danes pa so ponovili, da je preiskava smrti Alekseja Navalnega v teku, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Preiskava poteka, izvajajo se vsi potrebni ukrepi. V teh razmerah, ko še nimamo informacij, je popolnoma nesprejemljivo dajati tako očitno vulgarne pripombe,« je danes dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitri Peskov. Sicer ni povedal, katere izjave je imel pri tem v mislih. Ob tem je pojasnil, da ne more povedati, kdaj bo truplo izročeno družini, češ da to ni v pristojnosti predsednikovega urada.

Ruski opozicijski voditelj Navalni je v petek umrl med prestajanjem 19-letne kazni v zaporu na skrajnem severu Rusije. Vzrok njegove smrti uradno še ni znan.