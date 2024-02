V javnost pricurljal posnetek, kako so telo Navalnega na skrivaj prepeljali iz zapora

Ko so zakrožile govorice, da naj bi Aleksej Navalni umrl, je njegova mati Ljudmila odpotovala v kazensko kolonijo na Arktiki, kjer je prestajal dolgoletno zaporno kazen. Uprava zapora ji je sporočila, da je bilo truplo premeščeno v najbližjo mrtvašnico, tam pa so jo odslovili z besedami, da to ne drži. Novinarji iz ruske Mediazone so danes našli videoposnetek, ki domnevno dokazuje nasprotno.

Goreči kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina je uradno umrl 16. februarja ob 14.17, toda trajalo je kar nekaj ur, preden so novico potrdile tudi oblasti. Po treh dneh je nejasnosti še veliko. Javnost čaka na vzrok smrti, družine Navalnega pa še niso dopustili do trupla.

Cestne kamere posnele konvoj štirih vozil

Navalni je bil zaprt v kazenski koloniji Polarni volk, v odročni pokrajini 2000 kilometrov od Moskve. Zapor leži na levem bregu reke Ob, najbližja mrtvašnica pa je oddaljena 50 kilometrov in leži na desnem bregu v mestu Salehard. Poleti sta bregova povezana s trajektom, pozimi pa je možno zaledenelo reko prečkati z avtom. Novinarji so zato analizirali videoposnetke cestnih kamer, ki stojijo ob edini trasi med zaporom in mrtvašnico.

Nekaj minut pred polnočjo 17. februarja se je v kadru na levem bregu pojavil konvoj štirih vozil: dva avtomobila prometne policije, limuzina rjave barve in kombi z oznakami službe za prestajanje zaporne kazni. Kolona je nato prečkala reko in se odpeljala v smeri Saleharda. Novinarji so preverili tudi posnetke prejšnjih dni in podobnih nočnih voženj niso našli. Zato so prepričani, da je bilo tisto noč truplo Navalnega po vsej verjetnosti prepeljano v mrtvašnico, pred katero še vedno čaka njegova mati.