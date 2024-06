To je prvi odziv Putinovih na evropske volitve: »Prava odločitev bi bila ...«

Dan po volitvah v Evropski parlament je prišel prvi odziv Kremlja. Po poročanju Politica je Rusija vsekakor pozorno spremljala rezultate volitev v EU. Šokantna odločitev francoskega predsednika Emmanuela Macrona o razpustitvi parlamenta in razpisu volitev po hudem porazu njegove stranke na evropskih volitvah ter uspeh skrajne desnice v državah po vsej celini sta prišla na naslovnice ruskih medijev.

Ker je Macron nedavno vodil prizadevanja za napotitev zahodnih sil v Ukrajino, morda ni presenetljivo, da je bil ton v ruskih medijih vesel.

»Kljub temu, da so doslej proevropske stranke obdržale vodilne položaje, jim bodo sčasoma za petami prišle desničarske stranke,« je o evropskih volitvah dejal Dmitrij Peskov, tiskovni predstavnik ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Vodja ruske dume Vjačeslav Volodin je na Telegramu zapisal, da se »Macron in Scholz oklepata oblasti z zadnjimi močmi,« in izkoristil priložnost, da se je obregnil ob nemškega kanclerja Olafa Scholza, čigar socialisti so visoko zaostali.

»Prava odločitev za bi bila, da odstopita in se nehata norčevati iz svojih državljanov,« je dejal Volodin, ki od leta 2016 predseduje spodnjemu domu ruskega parlamenta in je agresiven zagovornik ruskega predsednika Vladimirja Putina. Po njegovih besedah ​​rezultati volitev v Franciji in Nemčiji niso presenetljivi glede na to, da »gospodarstvo stagnira, vlada migrantska kriza in da sta državi vpleteni v vojno v Ukrajini proti lastnim nacionalnim interesom«.

Analitik Kremlja Sergej Markov pa je francoski volilni izid podobno povezal z rusko invazijo na Ukrajino, za kar Moskva krivi Zahod.

»Upam, da Macron razume, da ga Francozi zavračajo zaradi podpihovanja vojne proti Rusiji v Ukrajini,« je dejal.