Nemčija v kaosu, Scholza pozivajo k odstopu

Začasni rezultati evropskih volitev v Nemčiji so pretresli vladajočo koalicijo s socialdemokrati (SPD) na čelu. Zmagovalka konservativna unija CDU/CSU že poziva kanclerja Olafa Scholza k odstopu, znotraj SPD medtem stavijo predvsem na odločnejšo socialdemokratsko politiko.

SPD si bo nedeljske volitve zapomnila po zgodovinskem najslabšem rezultatu na zvezni ravni doslej, zbrala je namreč 13,9 odstotka glasov. V novem sklicu Evropskega parlamenta bo imela 14 poslancev, dva manj kot doslej. Še večje razočaranje so doživeli koalicijski Zeleni, ki so v primerjavi z zadnjimi evropskimi volitvami izgubili osem odstotnih točk in zbrali 11,9 odstotka glasov oz. 12 mandatov. Najbolj zadovoljni so se v nedeljo zvečer delovali pri najmanjši koalicijski partnerici, liberalcih (FDP), ki so ohranili malo več kot petodstotno podporo oz. pet evroposlancev, poroča portal Tagesschau.

Glede na rezultate so bili že v nedeljo glasni pri opozicijski uniji, ki je kot zmagovalka volitev osvojila 30 odstotkov glasov oz. 29 mandatov. Predsednik CDU Friederich Merz je v nedeljo v štabu ocenil, da rezultati pomenijo katastrofo za koalicijo in da se tako ne more nadaljevati. »Rezultat bi moral dati vladni koaliciji misliti. V Nemčiji je nujna sprememba politike,« je dodal.

Ostrejši je bil generalni sekretar CDU Carsten Linnemann, ki je kanclerja Scholza pozval h glasovanju o zaupnici v nemškem parlamentu. »To je katastrofalno, kar doživljamo,« je ocenil za televizijo ZDF in dodal, da mora koalicija bodisi spremeniti politiko bodisi omogočiti predčasne volitve.

Ali bo šel po poti Macrona?

S tem se strinja tudi vodja sestrske, bavarske CSU Markus Söder, ki je danes jasno pozval Scholza k podobni potezi, za katero se je odločil francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je v nedeljo napovedal predčasne parlamentarne volitve. »S to vlado je praktično konec. In sedaj bi moralo biti podobno kot v Franciji,« je dejal. Prepričan je namreč, da nemška koalicija nima več zadostne podpore med državljani, zato so nujne čimprejšnje predčasne volitve, je dejal za televizijo n-tv.

Kadrovskih posledic pri SPD sicer glede na zadnje izjave ni pričakovati, napovedujejo pa predvsem spremembo politike, da bo ta bolj jasna in socialdemokratska. »Naši podporniki nas želijo videti, kako se borimo, tudi pri prihajajočih proračunskih pogajanjih,« je na volilni večer dejal eden od predsednikov SPD Lars Klingbeil.

Tudi dan kasneje je za televizijo ZDF ocenil, da bi morala koalicija znova zagovarjati politiko, ki bo narejena za ljudi, da bodo živeli varneje. Ob tem je zavrnil pozive Linnemanna, da bi moral Scholz po zaupnico v bundestag, saj da je SPD ekipa, ki bo skupaj rešila izzive, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zmagala je skrajna desnica, udeležba rekordna

Naslednji trd oreh med koalicijskimi strankami bodo torej pogajanja o proračunu za prihodnje leto, ki bi se morala končati do 3. julija. Več nemških medijev je že napovedalo turbulentne tedne za koalicijo. Močnejše stališče bodo namreč predvidoma zagovarjali tudi Zeleni, pri FDP pa že tako verjamejo, da lahko največ točk pri volivcih dobijo ravno pri proračunskih pogajanjih, kjer med drugim ostro nasprotujejo dvigu davkov.

Na evropskih volitvah v Nemčiji sicer za neuradno zmagovalko velja skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD), ki ji je kljub več škandalom v zadnjih tednih uspela osvojiti skoraj 16 odstotkov glasov in 15 mandatov, kar je šest več kot doslej. Svoj primat je AfD pokazala predvsem na vzhodu države, kjer bodo septembra potekale tri deželne volitve.

Instalacija proti stranki AfD ob brandenburških vratih. Na ogledalu je zapisan citat Bjorna Hockeja, člana AfD, ki je dejal: »Težava je, da je Hitler prikazan kot absolutno zlo.« FOTO: Christian Mang Reuters

Glede na začasne rezultate je v Evropski parlament prišlo še levo populistično zavezništvo Sahre Wagenknecht (BSW) s šestimi mandati ter Levica, Svobodni volivci in Volt so po tremi mandati. Po dva oz. en mandat je prejelo še pet drugih manjših strank.

Skoraj četrtina novoizvoljenih evroposlancev ne pripada nobeni trenutno obstoječi politični skupini, med njimi so tudi evroposlanci AfD, saj so jih nedavno zaradi spornih nacističnih izjav izključili iz skrajno desne politične skupine Identiteta in demokracija (ID).

Nemčija, ki ima s 96 evropskimi poslanci največjo nacionalno delegacijo v Evropskem parlamentu, je v nedeljo dosegla rekordno volilno udeležbo. Volitev se je namreč udeležilo 64,8 odstotka volilnih upravičencev.

Preberite še: