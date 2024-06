Izidi volitev po Evropi kažejo na krepitev skrajne desnice

V Nemčiji, največji članici Evropske Unije, ki ima v evropskem parlamentu 96 mandatov, so zmagali opozicijski krščanski demokrati (CDU) s 23,5 odstotka glasov. Na drugo mesto se je s 16,5 odstotka uvrstila radikalno desna Alternativa za Nemčijo (AfD).

Najbolj so padli Zeleni, in sicer z 20,5 odstotka iz leta 2019, zdaj imajo le 12-odstotno podporo. Socialdemokrati so s 15,8 zdrsnili na 14 odstotkov, Liberalci (FDP) pa so dobili le pet odstotkov glasov, navaja Delo.

Nizozemci so največjo podporo namenili Delavski stranki in Zeleni Levici, čaka ju 8 poslanskih mandatov. Kot druga se je uvrstila skrajno desna Stranska za svobodo (PVV) pod vodstvom Geerta Wildersa, dobila bo 7 mandatov.

V Avstriji so zmagali skrajno desni svobodnjaki (FPÖ) s 27 odstotki glasov. Na drugem mestu je vladajoča konservativna ljudska stranka (ÖVP) s 23,5 odstotka, tesno pa jim sledijo socialdemokrati (SPÖ) s 23-odstotno podporo.

V Grčiji je z okoli 30 odstotki glasov zmagala vladajoča konservativna stranka Nova demokracija (ND). Drugo mesto je osvojila glavna opozicijska stranka, levičarska Siriza s približno 16 odstotki glasov, tretje pa socialistična stranka Pasok z okoli 12 odstotki.

Na Malti, najmanjši državi članici Evropske unije, je vladajoča laburistična stranka glede na delne rezultate utrpela izgube v primerjavi z zadnjimi evropskimi volitvami. Laburisti naj bi tako prejeli tri od šestih sedežev v Evropskem parlamentu. Še dva oz. tri sedeže naj bi na Malti prejela opozicijska konservativna Nacionalistična stranka.

Na Cipru so največ glasov, 25 odstotkov, glede na vzporedne volitve dobili desnosredinski krščanski demokrati (Disy), na drugem mestu je leva stranka Akel s 23 odstotki.

Volišča se v Italiji zaprejo ob 23. uri, zato rezultati še nekaj ur ne bodo znani.

Po internih strankarskih projekcijah, ki jih je pridobil Delov dopisnik Peter Žerjavič, naj bi na podlagi dostopnih podatkov na tokratnih evropskih volitvah zmagala desnosredinska Evropska ljudska stranka (EPP) s 187 mandati, na drugem mestu bodo socialisti (S&D) s 139 poslanci.