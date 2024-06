Putin bo znorel zaradi tega, kar namerava storiti Macron

Francija bo Kijevu v okviru novega vojaškega sodelovanja poslala bojna letala mirage 2000-5 in izurila ukrajinske pilote za upravljanje z njimi, je v četrtek napovedal francoski predsednik Emmanuel Macron. Koliko letal naj bi Pariz zagotovil Kijevu v boju proti ruski agresiji, zaenkrat ni znano.

Emmanuel Macron. FOTO: Benoit Tessier Reuters

Rusija do Macronove napovedi kritična

Macron je novo pomoč Ukrajini napovedal v pogovoru za televiziji TF1 in France 2, še danes pa naj bi o tem govoril tudi na srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v Elizejski palači. Zaenkrat je še v teku oblikovanje koalicije držav, ki bi Ukrajini skupno zagotovila nova bojna letala za varovanje njenega ozemlja in zračnega prostora, je dejal.

Pilote bi lahko po njegovih besedah za upravljanje z letali začeli uriti to poletje. Proces sicer traja pet do šest mesecev, kar pomeni, da bi ga do konca leta končali, je dejal Macron in dodal, da bodo pilote urili v Franciji.

V pogovoru je izpostavil še velik izziv, ki ga urjenje vojakov predstavlja za Ukrajino. Napovedal je, da bo Francija opremila in izurila celotno brigado 4500 ukrajinskih vojakov, ki bodo ob vrnitvi v domovino pripravljeni na obrambo.

Rusija je bila seveda kritična do izjav francoskega predsednika. »Macron izkazuje popolno podporo režimu v Kijevu in je pripravljen na neposredno sodelovanje Francije v vojaškem spopadu,« je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Po njegovih besedah so te izjave zelo provokativne, saj podžigajo napetosti na celini in ne prispevajo k ničemur pozitivnemu, je dodal ob robu mednarodnega gospodarskega foruma v Sankt Peterburgu.