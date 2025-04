Komentar Tomice Šuljića: Majhnost

Bil je eden najboljših večerov tega leta; polno ljudi, imenitne podobe in hrana, po kateri z veseljem sežeš še enkrat ali dvakrat. Krog ljudi pester po poreklu in mislih – meni pa je v naslednjem jutru v glavi odzvanjal stavek ene od sogovornic: motilo jo je, kako se Slovenke in Slovenci radi poistovetimo z našo majhnostjo.

To geografsko omejenost pogosto omenijo naši južni sosedje, ki imajo na račun majhnosti nešteto vicev (podobno kot mi na račun njihove delavnosti). Eno so vici; slabo pa je, če si določene lastnosti ženemo k srcu, ker je to lahko bližnjica do globokih kompleksov. Ampak majhnost ni kak poseben argument tam v širnem svetu, kjer ljudje iz majhnih držav pridejo do velikih dosežkov.

Majhnost ni ne ovira ne prednost – razen ko se tujec odloča za majhno državo, v kateri se je namenil prebiti letni dopust (ali zgolj potuje skozi, od zastoja do zastoja po naših cestah). Eni pač rinejo v obljudene, živahne kraje, spet druge popotnice in popotniki pa raje prisegajo na »butičnost«, s katero se radi postavijo pri naši nacionalni turistični organizaciji.

Nedavno objavljeni podatki statističnega urada zaznavajo krepitev deleža turističnega bruto domačega proizvoda (BDP), ki je zlezel nad pet odstotkov v celotnem BDP. Ta rast se na Obali pokaže vsakič, ko se nekaj tisoč gostov z mimoplavajoče križarke v kratkem postanku razprši po lokalnih gostinskih kapacitetah ter ostalih turističnih znamenitostih po deželi.

Ali pred Bledom, ko se cijazite mimo otočka sredi jezera ter so celo mamice z dojenčki v vozičkih hitrejše od vašega avta. Da skorajda redno internacionaliziranega centra prestolnice niti ne omenjamo. Na srečo pa se v praksi izkaže, da zemljepisno majhna država sploh ni tako zelo omejena po raznolikosti krajev in destinacij (če govorimo o turizmu), ko so najbolj sloveči domači kraji množično okupirani. Majhnost omejuje turizem, ne pa vseh dejavnosti pri nas.

Ali Slovenk in Slovencev: kariere številnih se po rojstvu v Sloveniji lahko odvijajo na svetovnem odru. Vse melanije in dončiće – ter številne druge, ki jih naša širša javnost niti ne pozna – ki so se v tujem svetu ukvarjali s svojo potjo in profesijo. Njih ni omejevala neka namišljena majhnost. Prav je, da tudi sami včasih (ali pogosteje) pozabimo nanjo.