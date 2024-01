Tesen Putinov zaveznik zagrozil članici zveze Nato: »Vi boste naslednji!« (VIDEO)

Ruski poslanec Aleksej Žuravljov, ki je tesen zaveznik ruskega predsednika Vladimirja Putina, je med nedavnim televizijskim nastopom namignil, da bi lahko Rusija napadla Poljsko.

»Imam vprašanje za vas z Zahoda, kaj boste storili glede tega? Dobro veste, da je z Ukrajino konec. Kaj je naslednje? Švedska se pripravlja, Balkan tudi. Poljaki so se malo umirili, verjetno so se začeli zavedati, da so naslednji. Seveda si ne delamo utvar, jasno pa nam je, da se vsi pripravljajo na naslednjo fazo vojne,« je dejal.

Pomemben dejavnik, ki ga Žuravljov ni opazil, je, da je Poljska za razliko od Ukrajine članica Nata, ki se mu je uradno pridružila leta 1999. Napad na Poljsko bi povzročil vstop v vojno ostalih članic Nata, saj 5. člen določa, da se agresija na eno članico šteje za napad na vse, navaja Index.hr.

Konec prejšnjega meseca je Poljska mobilizirala vojake, potem ko je »neidentificirani predmet« prečkal njeno mejo iz smeri Ukrajine. Tiskovni predstavnik poljskega obrambnega ministrstva je takrat za Newsweek povedal, da »poteka iskanje objekta« in dodal, da je poljsko operativno poveljstvo »v stalnem stiku z ukrajinsko stranjo«.