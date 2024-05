Joker Out na odru z vnukom Ringa Starra

Končal se je najdaljši in najbolj intenziven mesec in pol v življenju skupine Joker Out. Turneja See You Soon jih je popeljala v kar 13 držav, kjer jih je na 22 koncertih videlo več deset tisoč oboževalcev. Sanje o tem, da bi nekoč kot skupina potovali po Evropi in igrali pred razprodanimi dvoranami, so za peterico, ki nas je lani zastopala na Evroviziji, danes realnost, prihodnost pa je videti še večja in svetlejša.

Po vsej Evropi imajo velike baze oboževalcev. FOTO: Vita Orehek

»Sanjsko v pravem pomenu besede. To je izpolnitev naših največjih sanj, a hkrati imamo tudi občutek, da se stvari tako hitro dogajajo, da po vsaki sploh ne veš, da se je to res zgodilo. Kot v sanjah. Težko je absorbirati in dojeti dogajanje okoli sebe, ko konstantno spreminjaš svoje okolje,« so ob zaključku turneje See You Soon povedali člani skupine. Turneja se je začela z dvema koncertoma na Finskem v začetku marca, nadaljevala pa v Estoniji, Latviji, Litvi in ​​na Poljskem. Po zmagovitem nastopu v Krakovu se je skupina odpravila v Nemčijo, kjer je nastopila v Berlinu, Leipzigu, Hamburgu, Kölnu in Münchnu. Že tako močno bazo oboževalcev so dodatno okrepili z nastopi na Švedskem in Norveškem. Sledil je nizozemski Utrecht, kjer so oboževalce omrežili v dvorani Tivoli Vredenburg s kapaciteto 2000 obiskovalcev, nato pa še na prvih nastopih v Franciji (Pariz) in Belgiji (Antwerpen).

7000 kilometrov dolga pot

V drugi polovici turneje so Bojan, Kris, Nace, Jure in Jan navdušili še v Milanu in Padovi. Po velikonočnih praznikih so za divji zaključek zasedbo čakale nabito polne dvorane, kjer so z nastopoma v londonski dvorani O2 Shepherd's Bush Empire ter Academy v Manchestru zapisali osebno zgodovino. Za čisto zadnje dejanje je ostal še nastop na prizorišču St. Lukes v Glasgowu.

Za skupino je najbolj intenzivno obdobje v njihovi karieri. FOTO: Urša Premik

Na več kot sedem tisoč kilometrov dolgi poti so nastopili s številnimi gosti. Na odru dvorane Shepherd's Bush Empire se jim je pridružil vnuk Ringa Starra, Louie Starkey, in z njimi zaigral uspešnico Umazane misli ter izzval Jureta na bobnarsko bitko. Del turneje pa sta z njimi preživela kantavtor JC Stewart in skupina Hearts. »Trenutno so vse misli pri novem albumu, ki mu želimo posvetiti čas in pozornost, kot si naša nova glasba tudi zasluži. Potem se pa prej kot potovanj veselimo časa, ki ga bomo preživeli doma,« so iskreni glasbeniki, ki bodo nov album izdali jeseni.