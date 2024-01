Zelenski: Te štiri države bi bile lahko Putinove naslednje tarče

Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je opozoril, da so v nevarnosti še štiri države, če Ukrajina pade. V videu, ki ga je objavil Anton Geraščenko, svetovalec notranjega ministra, je Zelenski naštel države, ki so po njegovem mnenju naslednje tarče Vladimirja Putina. »Litva, Latvija, Estonija in Moldavija bi bile lahko naslednje. Če mi pademo, se bo to brez dvoma zgodilo,« je prepričan Zelenski.

Zelenski je včeraj nenadoma odpotoval v Litvo, v prihodnjih dneh pa namerava obiskati še Latvijo in Estonijo. V Litvi se je zahvalil za na novo odobren paket pomoči Ukrajini in spomnil, da je Rusija v zadnjih mesecih že grozila nekaterim državam. »Pred kratkim smo slišali, da so začeli govoriti o Finski, začeli so govoriti o neodvisnosti Uzbekistana in tako naprej. Putin se ne bo ustavil, dokler ga skupaj ne ustavimo,« je dejal Zelenski.

Putin je Finski zagrozil, da bodo težave, če vstopi v zvezo Nato, po Finski pa naj bi se v Nato vključila tudi Švedska, ki je svoje državljane pred kratkim že opozorila na povečano nevarnost vojne.