Danka bi danes dopolnila dve leti: žalostna usoda deklice, za katero je jokala vsa Srbija

Vsa Srbija se je tistega mračnega marčevskega popoldneva pred natanko 40 dnevi v prvih urah, ko je Danka Ilić izginila, dvignila na noge. Takrat se je prvič vključil sistem »Poišči me« in začelo se je obsežno iskanje male Danke, ki je izginila neznano kam.

Domačini so govorili, da so v gozdu, kjer je imela družina svoj vikend, globoke luknje, polne vode. Vse je skrbelo, da se je deklica izgubila in padla v eno od njih. Vse so preiskali, a je niso našli.

Odmevala je tudi novica, da so jo opazili na Dunaju, a se je objava na družbenih omrežjih izkazala za lažni alarm.

Sledila je grozna novica

Nekaj ​​dni kasneje se je izvedelo, da je bila Danka Ilić umorjena.

Zločina sta osumljena Srđan Janković (50) in Dejan Dragijević (50), delavca borskega Vodovoda, ki še nista razkrila lokacije, kamor sta prenesla njeno truplo z divjega smetišča.

V priporu je tudi Dragijevićev oče Radoslav (73), ki je osumljen, da je sinu pomagal pri premikanju trupla. V preiskavi je bil tudi najmlajši Dragijević, Dalibor (40), ki je 7. aprila umrl v priporu.

Preiskava umora dveletne deklice se nadaljuje vzporedno z intenzivnim iskanjem njenega trupla.

Policisti so po poročanju srbskih medijev zbrali že veliko dokazov, ki bodo ključnega pomena za celoten postopek, ki poteka pred višjim sodiščem v Zaječarju, kjer je bilo zaslišanih okoli petnajst prič.

Dragijevića in Jankovića so medtem poslali v psihiatrično bolnišnico centralnega zapora v Beogradu, da bi ugotovili, v kakšnem psihičnem stanju sta bila, ko sta s službenim avtomobilom panda zbila Danko v Banjskem Polju, nato pa jo zadavila in truplo odvrgla na bližnje divje odlagališče na poti proti Boru.