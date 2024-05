Danes bo vetrovno, pozor

Danes je delno jasno, več oblačnosti bo v zahodni Sloveniji. Na severozahodu bodo možne manjše krajevne padavine. Še bo pihal jugozahodni veter, čez dan pa se bo okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 24 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Danes bo predvsem vzhodni del države zavzel močan veter. FOTO: Meteoalarm Zajem Zaslona

V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo na zahodu začelo deževati. Čez dan se bodo padavine razširile proti vzhodu, vmes bo možna kakšna nevihta. Ponekod bo še pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 15 do 21, na severozahodu okoli 13 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodnik, zvečer na Primorskem burja. V četrtek bo sončno. Še bo pihal severovzhodni veter.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo je plitvo ciklonsko območje. Z vetrovi zahodnih smeri doteka nad naše kraje razmeroma topel in občasno bolj vlažen zrak.

Kako bo pri sosedih?

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno, več oblačnosti bo občasno v sosednjih pokrajinah Italije. Predvsem v Alpah bodo možne manjše krajevne padavine. Pihal bo jugozahodnik.

V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Zjutraj bodo krajevne plohe nastale predvsem v krajih zahodno od nas, čez dan pa se bodo razširile na vse sosednje pokrajine. Vmes bodo tudi posamezne nevihte. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter.

Po Sloveniji bo pihalo. FOTO: Neurje.si Facebook

Biovreme: V ponedeljek se bo vremenska obremenitev nekoliko povečala. V torek bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi bodo imeli manjše značilne težave.