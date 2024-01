Tega o Putinu, ki se kljub visoki starosti(71) počuti kot oče, zagotovo niste vedeli

Dolgoletni ruski vladar Vladimir Putin, ki ga marca čakajo nove predsedniške volitve, je izjavil, da se kljub visoki starosti zdi primeren za ta položaj. »Čutim moč, energijo za delo, da bi izpolnili naloge, ki so pred državo,« je dejal Putin (71) med obiskom v regiji Čukotka na ruskem Daljnem vzhodu, navaja TASS.

Izučil se je za mizarja, počuti se kot oče

Putin se je pogovarjal z državljani in razkril nekaj podrobnosti iz svojega zasebnega življenja. Povedal je, da telovadi dve uri na dan in da se je med študijem prava izučil tudi za mizarja. Izdeloval je okna in zaslužil kar nekaj denarja.

Putin je poudaril, da je »odrasel človek« in dodal, da se počuti kot oče, ki se veseli uspehov svojih družinskih članov.