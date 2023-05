Vodja skupine Wagner grozi, zahteva strelivo (VIDEO)

Vodja ruske najemniške vojaške skupine Wagner Jevgenij Prigožin je danes zagrozil, da bo do srede umaknil svoje sile iz mesta Bahmut, epicentra spopadov na vzhodu Ukrajine, zaradi pomanjkanja streliva. Opozoril je, da njegovim borcem grozi nesmiselna smrt, za pomanjkanje streliva pa je ponovno obtožil ruskega obrambnega ministra Sergeja Šojguja.

»10. maja bomo morali svoje položaje v Bahmutu predati enotam obrambnega ministrstva in umakniti sile Wagnerja v zaledje,« je na Telegramu zapisal Prigožin. Prav tako je objavil videoposnetek, na katerem je ob truplih ljudi, oblečenih v vojaške uniforme, ostro kritiziral ruskega obrambnega ministra Šojguja in načelnika generalštaba ruske vojske Valerija Gerasimova.

»Ti fantje so borci Wagnerja. Danes so umrli. Njihova kri je še vedno sveža. Sem so prišli kot prostovoljci in umirajo, da bi se vi lahko debelili v vaših lesenih pisarnah,« je dejal in dodal, da bodo poveljniki ruske vojske šli v pekel, ker niso poslali potrebnega streliva.

»Šojgu! Gerasimov! Kje je moje strelivo?« je pozval in poudaril, da Wagnerju primanjkuje približno 70 odstotkov streliva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zgraža se nad »pošastno birokracijo«

Prigožin je sicer že konec aprila ruske oblasti pozval, naj njegovim enotam za boje za mesto Bahmut dobavijo več streliva, saj bo v nasprotnem primeru zaradi velikega števila žrtev in pomanjkanja zalog orožja del svojih enot prisiljen umakniti.

V preteklih mesecih je večkrat kritiziral rusko vojaško poveljstvo in po njegovem mnenju »pošastno birokracijo« v Moskvi, ki naj bi ovirala uspeh ruskih sil. Prav tako je ruske sile obtožil, da poskušajo »ukrasti« zmage Wagnerju in da so njegovim silam večkrat zavrnili dobavo streliva.

Nedavno je tudi dejal, da je po njegovem mnenju Ukrajina pripravljena na pričakovano protiofenzivo, in namignil, da bi se ta lahko začela do 15. maja.

Ukrajinsko mesto Bahmut, kjer je pred vojno živelo približno 70.000 ljudi, je po večmesečnih srditih bojih med ruskimi in ukrajinskimi silami ostalo praktično brez civilnega prebivalstva. Obe strani sta v boj za mesto vložili veliko moči, čeprav po mnenju analitikov nima velike strateške vrednosti.

Kijev že dlje opozarja, da je Bahmut ključnega pomena za zadrževanje ruskih sil na celotni vzhodni fronti, ukrajinska strategija pri obrambi Bahmuta pa naj bi bila zmanjšati zmožnost Rusije, da bi v prihodnjih mesecih napredovala ali začela morebitno novo ofenzivo, in pridobiti čas, da se ukrajinske sile pripravijo na protiofenzivo.