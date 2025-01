Symbioz – daljši, prostornejši Captur z učinkovitim hibridnim pogonom

Ko so predstavili symbioza, je Renaultov šef oblikovanja Gilles Vidal dejal, da so pri novem suvu dali prednost racionalnosti pred čustvi.

Avtorju se zdi to vsaj po obliki kar eleganten avtomobil, s čimer morda igra celo na čustva, po vsebini pa je predvsem malce bolj prostoren model kot dobro znani Renaultov suv captur.

Slogovno dodelan

Symbioz je dolg 441 centimetrov, prihaja s sorodne osnove kot clio in captur, od zadnjega je dobrih 20 centimetrov daljši. Še enkrat moram ponoviti tisto iz uvoda, symbioz deluje všečno, slogovno je to dober dosežek, saj ne glede na sorodnost s capturjem prinaša lepo oblikovan zadnji del avtomobila.

Renault symbioz iconic e-tech full hybrid 145 Renault symbioz iconic e-tech full hybrid 145 Izpust CO 2 : 108 g/km Zastopnik: GA Adriatic, Ljubljana Cena: 34.490 evrov

(testni model 37.690 evrov) Euro NCAP (2024): ****

V notranjosti se večje zunanje mere malce poznajo na zadnji klopi, še bolj v prtljažniku, ki je prostornejši. Pri drugi klopi je koristen vzdolžni pomik, ki pa ima to možnost le za celo klop; prtljažnik sprejme kar nekaj prtljage, a je imel testni primerek v dvojnem dnu zasilno rezervno pnevmatiko, ki zasede precej prostora.

Priročno urejen

Symbioz je prijetno urejen avtomobil, infozabavni sistem mu je blizu, tako po oblikovni zasnovi kot po načinu uporabe. Tudi ureditev je priročna, ni preveč digitalizirana. V dobrem izstopa ravno prav visoko postavljena in zelo dobro oblikovana ročica samodejnega menjalnika. Tako kot captur ima priročno stikalo, s katerim izklopimo asistenčne sisteme, če nas motijo.

Ureditev notranjosti nam je že dobro znana.

Je pa imel tokratni symbioz tudi kako muho, večkrat se pametni telefon ni hotel povezati, tudi slišnost prek sistema bluetooth ni bila dobra. Čeprav je to po dolžini avtomobil, ki že skoraj sodi med srednje športne terence, pa le ni tako prostoren (predvsem za ramena potnikov) ali vozniško udoben kot kak nissan qashqai. Saj z njegovo voznostjo ni nič narobe, a symbioz izvira iz manjšega avtomobila, in to se, posebno če je v njem več potnikov, pozna. Ne v dobrem smislu.

Symbioz je dolg 441 centimetrov, od manjšega sorodnega modela se razlikuje predvsem po lepo oblikovanem in daljšem zadku.

Samo en pogon

Symbioz je za zdaj v ponudbi le z enim pogonom, in sicer kot samopolnilni hibrid. Ta združuje 1,6-litrski bencinski atmosferski štirivaljnik, dva električna motorja in samodejni menjalnik. Sistemska moč je 106 kW (145 KM).

Uporabniku se pogon prikupi z gladkim delovanjem.

Uporabniku se prikupi z gladkim delovanjem, tudi dejstvom, da večinoma tiho speljuje na elektriko, pa da kasneje večkrat (po nekaj kilometrov) deluje le električni pogon. Ko se v delovanje vključi bencinski motor, se to malce sliši, vendar ne bi rekli, da je moteče.

Ugodna poraba

Poraba je bila ugodna, v ekonomičnem programu mi jo je v že hladnejšem času z umirjeno vožnjo zunaj mesta uspelo spraviti na 4,8 litra na 100 kilometrov, kakega pol litra večja je bila v mestu. Vse skupaj je precej boljša izkušnja od hibridov, ki imajo za osnovo trivaljni motor.

Hibridni pogonski sklop je symbiozova morda najboljša lastnost, a s tem edinim pogonom ni ravno poceni.

Priročna in logično upravljiva ročica samodejnega menjalnika