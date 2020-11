Strokovnjak: Ko je Trump gledal le nase, se je Melania snela z verige

Barron Trump je bil star komaj 10 let, ko se je pred štirimi leti prvič preselil v Belo hišo. Zdaj 14-letnik se bo spet selil, tokrat iz najslavnejšega ameriškega družinskega doma, potem ko je njegovega očeta Donalda Trumpa na ameriških volitvah premagal izvoljeni predsednik Joe Biden. Po Trumpovem porazu na volitvah so se pojavile govorice, da njegova žena načrtuje ločitev od predsednika. Melania je govorice odločno zanikala.



Da naj bi se Melania pripravljala na nov korak v svojem življenju, meni tudi strokovnjak za govorico telesa in psiholog Bruce Durham. Kot je povedal za britanski Mirror, je bil Donald vseskozi tako osredotočen nase in na svoje delo, da se utegne kmalu obrniti in opaziti, »da je njegov kuža pobegnil na zabavo drugam, potem ko se je snel z verige«. Dominantno vlogo v zakonu naj bi Trump prevzel že na začetku njunega razmerja. Durham meni tudi, da Trump v resnici ni tako samozavesten, kot to večino časa kaže navzven. Melania Donaldu umaknila roko Nekaj ur po zaprtju volišč v Ameriki je Bruce opazil tudi spremembo v vedenju Melanie. Ko se je začelo štetje glasov in je Trump govoril na odru, je od tam prva odšla Melania, prav ona pa je bila po mnenju strokovnjaka tista, ki je umaknila roko Donaldu. Durham je prepričan, da bi prva dama zdaj utegnila prevzeti alfa vlogo v njunem razmerju.



Strokovnjak pa je opozoril tudi na vedenje njunega sina v javnosti. Na dveh fotografijah, kjer je mladi Barron v družbi svojih staršev, gleda v tla. Meni, da je to žalostno in prikupno hkrati. »Za mladostnika je verjetno težko, ko se najde v takšni poziciji. Ampak Donald je tako osredotočen nase, da nima časa za druge. Niti za to, da bi sinu pomagal pri dvigu samozavesti pred kamero,« še dodaja Durham. Edini otrok Melanie Najstnik, predsednikov najmlajši otrok, je pogosto spremljal starše na predsedniških obiskih. Ko je bil leta 2016 njegov oče izvoljen za predsednika, je Barron ostal v Trumpovem stolpu v New Yorku s svojo mamo Melanio, da je lahko s prijatelji končal šolsko leto, junija 2017 pa se je preselil v Washington.



Barron je edini otrok Melanie. Petdesetletna manekenka je moža Donalda spoznala na zabavi leta 1998, leta 2005 sta se poročila, leto pozneje pa se jima je rodil sin.