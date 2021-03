Streslo jih je z magnitudo 6,3 (VIDEO)

Ob 11.15 so se tla močno stresla v Grčiji, epicenter potresa je bil 121 kilometrov jugovzhodno od Soluna, magnituda pa po nekaterih informacijah 5,9, po drugih pa celo 6,3. Potres so čutili tudi v Prištini in Podgorici.Za zdaj ni informacij o morebitni materialni škodi ali žrtvah, se je pa promet v mestih okoli epicentra povsem ustavil, ljudje pa so odšli na ulice. Zaradi tresenja tal naj bi ljudje težko hodili. Sledilo je več popotresnih sunkov.