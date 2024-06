Strašna gneča na cestah na Hrvaškem, preverite čakalno dobo na mejnih prehodih

Kot smo že poročali, na nekaterih avtocestah po državi nastajajo zastoji. Na primorski avtocesti nastaja zastoj pred Brezovico proti Kopru. Prometno-informacijski center za današnji dan napoveduje visoko gostoto prometa. Ta konec tedna je namreč na Hrvaškem praznik, prav tako se začenjajo počitnice v nekaterih evropskih deželah.

Na številnih hrvaških cestah po podatkih hrvaškega avtokluba (HAK) danes beležijo povečan promet tako v smeri proti morju kot proti notranjosti države in mejnim prehodom s Slovenijo. Najdaljša je devetkilometrska kolona na avtocesti A3 pri razcepu Lučko v smeri proti morju.

Promet je posebej zgoščen na avtocesti A1, ki povezuje Zagreb in Dalmacijo, avtocesti A2 med Zagrebom in mejnim prehodom Gruškovje, avtocesti A6 med Reko in Zagrebom, A7 med mejnim prehodom Jelšane in Reko ter na zagrebški obvoznici. Na vstopu v Hrvaško so kolone na mejnem prehodu Gruškovje.

Povečan promet

Na avtocesti A1 je povečan promet pred cestninsko postajo Lučko v obe smeri - v smeri proti Zagrebu je kolona dolga okoli tri kilometre. Na avtocesti A2 je pred cestninsko postajo Trakošćan kolona dolga okoli 1,5 kilometra in se nadaljuje v Slovenijo.

Vožnja je upočasnjena tudi na nekaterih delih t.i. istrskega ipsiloma, zlasti v smeri proti mejnima prehodoma Dragonja in Sečovlje, kjer je kolona dolga okoli tri kilometre, ter pred tunelom Učka v smeri Reke. Vožnja je upočasnjena tudi na Krškem mostu v smeri otoka.