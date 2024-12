Stradivarijeva violina gre na dražbo

Februarja prihodnje leto bo na dražbi v New Yorku na prodaj violina, ki jo je leta 1714 izdelal slavni italijanski mojster violin Antonio Stradivari v svojem znamenitem zlatem obdobju.

Stradivari je živel v Cremoni na severu Italije ter tam izdeloval violine, kakor tudi harfe, violončela in kitare. Do leta 1737, ko je preminil star 93 let, je izdelal okoli 1100 godal. Ohranjenih je le še približno 650 glasbil, ki na dražbah dosegajo vrtoglave vsote: največ so doslej iztržili za violino Lady Blunt, ki so jo leta 2011 prodali za 15,89 milijona ameriških dolarjev. Tokrat dopuščajo možnost, da bo rekordni znesek presežen – tudi zaradi dobrodelne komponente dražbe.

Pred avkcijo bo na ogled v Londonu in Hongkongu. FOTO: Reuters

Konservatorij jo je nazadnje uporabljal v izobraževalnem procesu.

Prav to violino sta med drugim posedovala glasbenika Joseph Joachim (ki je sodeloval z Johannesom Brahmsom v 19. stoletju) in Si-Hon Ma, slednji pa je redko violino podaril svojemu bivšemu konservatoriju New England Conservatory iz ameriške metropole Boston. Želja virtuoza je bila, da bo prodaja inštrumenta pomagala zagotoviti sredstva za študentske štipendije. Konservatorij jo je nazadnje uporabljal v izobraževalnem procesu, zdaj pa so se odločili, da jo bodo ponudili na dražbi.

Pri avkcijski hiši Sotheby's so poudarili, da je pričujoča stradivarka (ki zdaj po prejšnjih lastnikih nosi ime Joachim-Ma Stradivarius) eden najpomembnejših inštrumentov v zgodovini glasbe, ki je bil kdaj na dražbi. Obstaja pa tudi velika verjetnost, da bo ta violina izjemne lepote in bogatega, kompleksnega ter globokega zvoka postala najdražja vseh časov. Še prej jo bodo na ogled postavili v londonski in hongkonški filiali dražbene hiše.