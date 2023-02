Ste videli poljub na usta predsednikove soproge, o katerem govorijo vsi? (VIDEO)

Ameriški predsednik Joe Biden je v govoru o položaju v državi pozval republikansko opozicijo v kongresu k sodelovanju za obnovo in razcvet države. Biden je bil odločen, glasen in šaljiv, republikance pa pripeljal do tega, da so glasno zanikali naklep o zmanjšanju pokojninskih ugodnosti.

A pozornost svetovne javnosti je poželo ravnanje predsednikove soproge. Jill Biden je moža podpredsednice Kamale Harris namreč pozdravila s poljubom na ustnice, tik preden je njen mož začel govor.

Jill Biden je stopila na oder ob aplavzu, nato pa stopila do Douga Emhoffa, moža podpredsednice, in mu stisnila roko.

In potem je sledil trenutek, ki je postal viralen: »Izmenjala sta si poljub, na usta ... ali ne čisto na usta, ampak nekje?«, nejeverno sprašujejo uporabniki družbenih omrežij.

New York Post ne dvomi, da je šlo za poljub na usta. Takšnega mnenja je tudi Fox News, ki je objavil posnetek pod naslovom: Jill Biden in Douglas Emhoff sta se poljubila na usta.