Ste videli, kako je videti Dalmacija po požarih? Pravo opustošenje ...

Hrvaški gasilci se v Dalmaciji že četrti dan spopadajo z obsežnimi požari. Na terenu je več sto gasilcev iz celotne Dalmacije pa tudi iz notranjosti države, ki se spopadajo s požarom v Tučepih pri Makarski in požarom pri Trogirju. Naselja za zdaj niso ogrožena. Pri Skradinu blizu Šibenika so se razmere umirile, a je požar še vedno aktiven.

FOTO: Ivo Cagalj/pixsell Pixsell

Požar v Tučepih pri Makarski je izbruhnil v torek, pogorelo pa je okoli 700 hektarjev trave, nizkega rastlinja in borovega gozda. Nenamerno ga je povzročil čebelar, zaradi česar je policija proti njemu vložila kazensko ovadbo.

Po navedbah Hrvaške gasilske zveze se z ognjem spopada okoli 260 gasilcev z več kot 70 gasilskimi vozili, gasijo pa tudi kanaderji.

Gorel naravni park

Ogenj je prizadel tudi stoletni gozd avtohtonega dalmatinskega bora v naravnem parku Biokovo, ki do nadaljnjega ostaja zaprt. Direktor parka Slavo Jakša je za portal hrvaške televizije N1 dopoldne povedal, da je stanje dobro in da na tem območju ne gori več. Poudaril je, da ni zgorel celoten gozd, ampak samo del, kar je ocenil kot dobro novico.

FOTO: Ivo Cagalj/pixsell Pixsell

Še vedno je aktiven tudi požar v Vrsinah pri Trogirju, ki je izbruhnil v sredo. V četrtek ga je gasilo okoli 150 gasilcev s približno 40 gasilskimi vozili pa tudi air tractorji in kanaderji.

Po navedbah Hrvaške gasilske zveze je tam pogorelo okoli 660 hektarjev nizkega rastlinja in borovega gozda, največja ovira pri gašenju pa je nedostopen teren.

Dosegel tudi kanjon Krke

Po današnjih navedbah gasilcev je še vedno aktiven tudi požar na območju Skradina, kjer je od torka zgorelo okoli 1300 hektarjev makije, nizkega rastlinja in borovega gozda.

FOTO: Ivo Cagalj/pixsell Pixsell

Po poročanju hrvaške javne radiotelevizije HTV je ogenj dosegel tudi kanjon reke Krke, gre pa za nedostopen teren, kjer bodo po potrebi gasili iz zraka.

Piloti protipožarnih letal so od torka opravili okoli 200 ur poletov, kar je toliko kot v celotni lanski poletni sezoni, je v četrtek za HTV izpostavil poveljnik posebne gasilske enote Krešimir Ražov. Letos so skupno opravili 350 ur poletov, kar po njegovih ocenah kaže, da bo šlo za rekordno sezono.

FOTO: Ivo Cagalj/pixsell Pixsell

Od četrtka zjutraj do danes so gasilci po podatkih Hrvaške gasilske zveze opravili 114 intervencij, v katerih je sodelovalo 173 gasilskih organizacij s skupno 509 gasilci in 181 gasilskimi vozili.

