Hči člana HDZ pobesnela nad gasilci na javni televiziji: »Naj crkne, spaka zabita«

Veliko pozornosti na Hrvaškem je ta teden požel televizijski prispevek s požarišča pri Skradinu, v katerem dve ženski ostro kritizirata gašenje požara. Zelo glasno in brez izbire besed sta se drli v RTL-ovo kamero in se pritoževali nad načinom gašenja, nad pomanjkanjem gasilcev, pa tudi nad ravnanjem policije.

»Naj crkne, spaka«

»Od vse te Krke, čudaki, spake, čudaki! Moj oči se duši, vse daje za to državo. Ne mignejo s prstom! Niti s prstom! Spake,« je agresivno bentila mlajša ženska. Nato je fizično z roko obrnila kamero proti gasilcem iz Šibenika.

Po neprespani noči gasilci še naprej poskušajo omejiti požar. FOTO: Ivo Cagalj/Pixsell

»Prenašaj, prenašaj! Posnemi ga, posnemi tudi policistko, je*em ji mater,« na posnetku reče mlajša. Druga nadaljuje: »Moškemu je vzela vozniško dovoljenje in ga oglobila, ker je gasilcem prinesel malico in vodo. Policija ga je oglobila.«

Nato se spet oglasi mlajša ženska in o policistki reče: »Naj crkne, spaka zabita.« Starejša še reče: »Tri cisterne z vodo se včeraj v celem dnevu niso porabile. Na začetku požara je bilo 4–5 cistern z vodo, a nihče nič. To bo nekdo plačal.«

Na koncu posnetka mlajša ženska, milo rečeno, poučuje novinarko: »Glej, da si posnela vse, vse! Ker nekdo mora temu narediti konec!«

Ženski s posnetka sta hči in žena šefa Hrvaških gozdov, ki naj bi ga nastavila sredinsko-desna stranka HDZ (Hrvaška demokratska skupnost), poroča Index.

Zaposlena v državnem podjetju

In kdo je tisti, ki se »duši« in »dela vse za to državo«? To naj bi bil šef Hrvaških gozdov Nediljko Dujić. Hčerka in žena, protagonistki videa, ki se je razširil po vsej Hrvaški, sta Anna in Neda Dujić. Hčerka je zaposlena v podjetju HEP (hrvaška električna omrežja), kjer se je zaposlila po šolanju na zasebni fakulteti v Dubrovniku.

Dalmacija v ognju. FOTO: Ivo Cagalj/Pixsell

V videu je posebej bojevita prav ona, pred kamero kriči na ljudi (predvidoma gasilce), da so čudaki, za policistko pravi tudi, da je spaka in da »naj crkne«, sicer pa ima magisterij iz odnosov z javnostmi. V državnem HEP-u je zaposlena že več kot pet let, kar jasno piše na njenem LinkedInovem profilu, čeprav ji je zasebno šolanje plačal nekdanji zaposlovalec Gradski parking Šibenik.

Oče Nediljko, v videu predstavljen kot nemočni človek, ki je dal vse za državo, zdaj pa se »duši«, ker gasi premalo gasilcev, je v resnici predsednik uprave Hrvaških gozdov, ugledni član HDZ. Na čelu Hrvaških gozdov je nasledil Krunoslava Jakupčića.

Zanimivo je, da prav hrvaške gozdove gasilci pogosto opozarjajo na pomanjkanje požarnih cest.

Obsojen na zapor

56-letni Dujić je bil leta 2016 zaradi zlorabe položaja in pooblastil obsojen na šest mesecev zapora. Po tej nepravnomočni sodbi Županijskega sodišča v Šibeniku je dobil pogojno dobo dve leti. Okrožno državno pravobranilstvo ga je osumilo nezakonitega okoriščanja od 24. oktobra 2003 do 1. decembra 2005.

Takrat je bil predsednik nadzornega sveta Cest Šibenik in član skupščine javnega podjetja Vodovod i Drainja. Kot piše v obtožnici, si je pridobil 147.000 kun z naslova nezakonito izplačanih ugodnosti.

Odzvali so se tudi gasilci, nad katerimi sta ženski pobesneli. V šaljivem slogu so na svojem facebookovem profilu opisali potek svojega dela in se zahvalili »vsem razumnim ljudem dobre volje«.