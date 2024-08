Dalmacija v ognju! Slovenska agencija sporoča, kako je z našimi turisti (FOTO in VIDEO)

V Dalmaciji se gasilci že tretji dan borijo s požari. Stanje v Tučepih in Podgori pri Makarski, od koder so ponoči evakuirali več turistov, se je davi umirilo, še vedno pa je nekaj žarišč, poročajo lokalni mediji. Hrvatski autoklub je medtem sporočil, da je zaradi požara danes zaprta državna cesta od Makarske do predora Stupica pri Tučepih.

»Stanje v Podgori je mirno. Pri Tučepih je še nekaj žarišč. Ponoči okoli 2. ure smo zaustavili širjenje ognja, veter se je umiril, stanje pa je zdaj dobro, razen če se čez dan kaj ne spremeni,« je za portal Dalmacija Danas davi povedal poveljnik prostovoljnega gasilskega društva iz Podgore. Poudaril je, da gre za ogromno površino in da še vedno potrebujejo kanaderje.

Slovenski turisti na varnem?

Lucija Kac Klančnik, direktorica marketinga iz podjetja Relax turizem, d. d., je za Slovenske novice povedala, da so njihovi gosti na varnem, z njimi so ves čas na zvezi njihovi predstavniki, imajo pa le malo gostov v Šibeniku oz. Tučepih.

Evakuacija za slovenske turiste ni bila potrebna, »stanje pa seveda ves čas spremljamo, če bi bilo treba odreagirati, smo pripravljeni«, je dejala Kac Klančnikova.

»Nimamo drugih informacij, kot se pojavljajo v medijih, stanje spremljamo, smo na zvezi s predstavniki, v višku sezone jih imamo veliko na tem območju. Prav tako ves čas komuniciramo s hotelirji in seveda svojimi gosti,« je še dodala.

Zublji, visoki do 30 metrov

Požar pri Tučepih, ki je izbruhnil v torek, se je v sredo zvečer razširil proti naselju Podgora. Plameni so bili visoki tudi do 30 metrov, ogenj pa se je hišam približal na zgolj 20 metrov, zato so evakuirali več turistov, medtem ko so lokalni prebivalci ostali na svojih domovih, poroča portal Slobodna Dalmacija.

Dalmacija v ognju. FOTO: Ivo Cagalj/pixsell

Požar jim je ponoči uspelo omejiti, z ognjem se je spopadalo več kot 300 gasilcev s 70 vozili.

Turisti bežali, ker ni bilo interneta

Županja Podgore Petra Radić je povedala, da so evakuirali okoli 30 do 40 ljudi, nekateri pa so se že ponoči začeli vračati domov, ker je gasilcem uspelo zaščititi objekte. Pri tem je dodala, da je nenavadno, da je večina turistov bežala iz hiš in apartmajev, ker niso imeli internetne povezave, ne pa zaradi strahu pred ognjem.

31. julij: Tučepi, gasilci preprečujejo širjenje požara. FOTO: Ivo Cagalj/pixsell

Poleg požarov v Tučepih in Podgori so se gasilci v Dalmaciji od torka borili tudi z obsežnim požarom pri Skradinu blizu Šibenika ter več drugimi.