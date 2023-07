»Vsako vojno je mogoče hitro končati - s podpisom mirovne pogodbe ali z uporabo jedrskega orožja,« je dejal Dmitrij Medvedjev, namestnik vodje varnostnega sveta in nekdanji ruski predsednik.

V intervjuju za rusko državno tiskovno agencijo TASS je dodal, da je Japonska kapitulirala, potem ko so ZDA odvrgle jedrske bombe na mesti Hirošima in Nagasaki.

»Na splošno se vsaka vojna, tudi svetovna, lahko konča zelo hitro. Ali podpišite mirovno pogodbo ali naredite to, kar so storili Američani leta 1945, ko so uporabili jedrsko orožje in bombardirali dve japonski mesti,« je dodal.

»Kar zadeva rusko specialno vojaško operacijo v Ukrajini, bo v nekaj dneh končana, če Nato neha oskrbovati Kijev z orožjem,« je izpostavil Medvedjev in rusko vojsko označil za herojsko.