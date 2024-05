V slovenski jami so našli skrivnostno truplo

Samo Milanič je izjemen jamar in reševalec. Zdravstveni tehnik je bil za svoje reševalske in jamarske podvige že večkrat odlikovan. Reševal je v najslabših možnih razmerah, to pot, v soboto, je imel pred sabo novo zahtevno nalogo. Nekateri člani Jamarskega društva Sežana so že v petek čez dan zalotili nekaj Poljakov, ki so se potikali po njihovem koncu, ki ga poznamo kot Živi muzej Krasa. To območje muzeja na prostem se razteza med Sežano, Lipico in nekdanjo slovensko-italijansko mejo, vzdolž stare avstro-ogrske ceste Sežana–Bazovica. Le redkokje boste na enem mestu našli toliko tipičnih kra...