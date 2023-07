Zelenski: Rusi so na streho jedrske elektrarne postavili sumljive predmete

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da so ruske sile na streho jedrske elektrarne Zaporožje postavile »predmete, ki spominjajo na eksploziv«. Sklicujoč se na ukrajinske obveščevalne podatke, Zelenski trdi, da so bili sumljivi predmeti postavljeni na streho več energetskih enot elektrarne, ki je trenutno v lasti Rusije.

Zelenski je v torek francoskega predsednika Emmanuela Macrona obvestil o »nevarnih provokacijah« Rusije na jedrski elektrarni na jugovzhodu Ukrajine. Dejal je, da sta se z Macronom »strinjala, da bosta položaj ohranila pod največjim nadzorom skupaj z IAEA,« jedrskim nadzornikom ZN.

Ukrajinski predsednik je prejšnji teden na skupni novinarski konferenci v Kijevu s španskim premierjem Pedrom Sánchezom izrekel podobna opozorila. »Obstaja resna grožnja, ker je Rusija tehnično pripravljena povzročiti lokalno eksplozijo na postaji, kar bi lahko povzročilo izpust (sevanja),« je takrat dejal Zelenski.

»Rusija namerava simulirati napad na elektrarno«

Rusi so največjo evropsko jedrsko elektrarno zasegli februarja lani. Od takrat obe strani redno obtožujeta druga drugo, da obstreljujeta v okolici elektrarne in tvegata jedrsko nesrečo. Rusi so tudi obtožili, da ukrajinska vojska načrtuje napad na elektrarno.

Včeraj je ukrajinska vojska izdala izjavo, v kateri trdi, da so na strehi tretjega in četrtega reaktorja nameščene »eksplozivne naprave« in da je napad možen »v bližnji prihodnosti«. »Če bi jih razstrelili, ne bi poškodovali reaktorjev, bi pa ustvarili vtis, da Ukrajinci obstreljujejo elektrarno,« piše v izjavi na Telegramu.

Zelenski je v svojem nočnem sporočilu dejal, da namerava Rusija »simulirati napad« na elektrarno. »V vsakem primeru pa svet vidi – in ne more, da ne bi videl – da je edini vir nevarnosti za jedrsko elektrarno v Zaporožju Rusija. In nihče drug,« je dejal.

Zelenski in ukrajinska vojska nista predložila nobenih dokazov za svoje trditve.

Rusi menda zmanjšujejo svojo prisotnost v tovarni

V petek je ukrajinska vojaška obveščevalna agencija trdila, da je Moskva odobrila načrt za razstrelitev postaje in da je razstrelila štiri od šestih energetskih blokov ter hladilno jezero.

Opozorili so tudi, da ruske enote zmanjšujejo svojo prisotnost v elektrarni in da je bilo ukrajinskim zaposlenim, ki so ostali v tovarni in so podpisali pogodbe z Rosatomom, naročeno, naj se evakuirajo do ponedeljka, po možnosti na Krim. Nekdanji zaposleni v elektrarni pojasnjujejo, da bi reaktorje težko poškodovali, težava pa je majhen hladilni bazen, ki je ranljiv za eksplozijo.