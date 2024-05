Jan ujet med ustvarjanjem v domačem Strunjanu (Suzy)

Jan Plestenjak je ob koncu lanskega leta oboževalce presenetil z dvema odločitvama – za nekaj časa si je vzel premor od glasbenih odrov in družabnih omrežjih, kjer se je od spletnih prijateljev poslovil z besedami: »Namesto da ves čas gledam aplikacije in v telefon, bom raje gledal modro nebo, drevesa, ljudi okoli sebe, si vzel nekaj časa ... Seveda se bom vrnil, ker vas imam rad in vas bom pogrešal, a zdaj je čas, da napišem nove pesmi.«

Enainpetdesetletni glasbenik je pred spletnim postom oboževalce redno razvajal z utrinki iz svojega življenja, na srečo pa tu in tam kakšen posnetek objavi Janovo dekle in nekdanja teniška igralka Tadeja Majerič, ki je nedavno navdušila s fotografijo, na kateri zaljubljeno objema Jana. Njegovi oboževalci so se ob tem pošalili, da je glasbenik videti utrujen, kar bi lahko pomenilo, da ponoči ustvarja nove pesmi.

To očitno ni daleč od resnice, saj je kitarist Anže Langus Petrovič, znan pod umetniškim imenom Dagi, pred nekaj dnevi na instagramu objavil posnetek zamišljenega glasbenika med ustvarjanjem v domačem Strunjanu. Jan v zadnjih mesecih očitno ne leti le na krilih ljubezni, temveč tudi ustvarjalnosti, rezultate pa naj bi oboževalcem pokazal še letos.