Ukrajina: Rusi pripravljajo jedrsko katastrofo, evakuirajte ljudi, jutri je ključen dan

Ukrajinski uradniki in obveščevalci pravijo, da Rusija namerava razstreliti jedrsko elektrarno, kar bi povzročilo katastrofo. Po uničenju jezu Kahovka se Kijev boji, da namerava Kremelj organizirati eksplozijo v jedrski elektrarni Zaporožje. Gre za jedrsko elektrarno, ki je največja v Evropi in stoji v rusko okupiranem mestu Enerhodar. Po navedbah ukrajinske obveščevalne službe je bilo ruskim delavcem naročeno, naj tovarno zapustijo do jutri.

»Obstaja resna grožnja. Rusija je tehnično pripravljena povzročiti lokalno eksplozijo v elektrarni, kar bi lahko povzročilo izpust nevarnih snovi v zrak,« je španskim novinarjem v Kijevu konec tedna povedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. »O vsem tem se pogovarjamo s partnerji, da bi razumeli, zakaj Rusija to počne,« je dodal.

Rusi res zapuščajo elektrarno?

Prejšnji teden, medtem ko je ukrajinska državna služba za izredne razmere izvajala varnostne vaje glede radioaktivnosti v regiji Zaporožja, je ukrajinska vojaška obveščevalna služba poročala, da ruski vojaški kontingent in delavci v jedrski elektrarni, ki jo podpira Rusija, postopoma zapuščajo elektrarno.

Iz Ukrajine poročila o srditih spopadih Ruske oborožene sile so dosegle napredek na fronti v vzhodni Ukrajini, na jugu države pa je delne uspehe dosegla ukrajinska vojska, je v nedeljo zvečer sporočila namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Hana Maljar. Na družbenih omrežjih je zapisala še, da vsepovsod potekajo srditi spopadi in da je situacija zapletena.

Maria Zakharova, tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva, je v izjavi dejala, da dejstvo, da so ukrajinski uradniki izvedli radioaktivne varnostne vaje in namestili dodatne naprave za merjenje sevanja v več mestih, pomeni, da 'Kijev pripravlja operacijo pod lažno zastavo'. Za svojo trditev pa Zaharova ni predložila nobenega dokaza. Tovarna je trenutno pod ruskim nadzorom.

Konflikt Moskve z Ukrajino bi lahko bil trajen

Medtem pa je nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvedjev posvaril, da bo konflikt Moskve z Zahodom trajal desetletja, konflikt z Ukrajino pa bi lahko postal trajen. Medvedjev je na Zahodu nekoč veljal za liberalnega modernizatorja.

Jedrska vojna je "precej verjetna", vendar verjetno ne bo imela zmagovalca, je zapisal Medvedjev, ki je večkrat dejal, da podpora Zahoda Ukrajini povečuje možnosti za jedrski spopad. Poudaril je, da obstajajo ostre razlike glede Ukrajine, smeri človeštva in načina strukturiranja svetovnega reda.