Sredi Beograda donela ruska himna, Vučića so označili za izdajalca (VIDEO)

V srbski prestolnici se je danes v podporo Rusiji zbralo več sto ljudi, ki so glasno kritizirali odločitev Srbije, da na zasedanju generalne skupščine ZN podpre resolucijo z obsodbo Rusije zaradi njene invazije v Ukrajini. Srbskega predsednika Aleksandra Vučića so protestniki označili za izdajalca.

Protestniki so Vučića obtožili, da je s podporo omenjeni resoluciji GS ZN pokazal svoj izdajalski karakter. FOTO: Florion Goga, Reuters

Kot poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, je protest organiziralo več desničarskih skupin, med drugim Narodne patrulje in Obraz. Protestniki so peli srbsko in rusko himno, nosili zastave Srbije, Rusije in Belorusije ter teptali zastave EU. Skandirali so: »Srbi in Rusi bratje za vedno!« in »Srbija, Rusija, EU ne potrebujemo!« Med drugim so se sprehodili do veleposlaništev Rusije in Belorusije, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Predsednika Vučića so obtožili, da je s podporo resoluciji ZN pokazal svoj izdajalski karakter. Kot so še sporočali, je Rusija tista, ki že 14 let preprečuje vstop »tako imenovanega Kosova« v ZN in »ves svet osvobaja« pred zvezo Nato.

Vučić, ki se bo 3. aprila na predsedniških volitev potegoval za nov mandat, je sicer v sredo zvečer nagovoril državljane in jih posvaril, da bodo zaradi nadaljevanja vojne v Ukrajini pritiski na Srbijo čedalje hujši. Kot je povedal, je Srbija v sredo v ZN glasovala za resolucijo, ki obsoja rusko invazijo na Ukrajino, ni pa uvedla nobenih sankcij proti Rusiji.

Srbija se je ob napadu Rusije na Ukrajino znašla v težavah. Z Moskvo jo veže tradicionalno zavezništvo, obenem pa je kandidatka za članstvo v EU, ki je proti Rusiji uvedla ostre sankcije.