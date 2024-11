Spopad med Kremljem in Natom se zares bliža? »Tveganje sprožitve 5. člena narašča ...«

Nato in zahodne obveščevalne službe so opozorile, da Rusija stoji za naraščajočim številom sovražnih dejavnosti v evroatlantski regiji, od ponavljajočih se kibernetskih napadov do požigov, kar Rusija zanika.

Ruska sabotaža zahodnih ciljev bi sčasoma lahko spodbudila Nato, da razmisli o sklicevanju na 5. člen zavezniške klavzule o medsebojni obrambi, je dejal vodja nemške zunanje obveščevalne službe (BND).

Direktor BND Bruno Kahl ob tem pričakuje, da bo Moskva še okrepila svoje hibridno vojno.

V skladu s 5. členom, če je članica Nata napadena, so ji druge članice zavezništva dolžne pomagati pri odzivu.

»Obsežna uporaba hibridnih ukrepov, ki jih izvaja Rusija, povečuje tveganje, da bo Nato sčasoma razmislil o sklicevanju na klavzulo o medsebojni obrambi 5. člena,« je opozoril.

Vodja nemških obveščevalcev svari pred ruskim vmešavanjem v februarske volitve Rusija bo poskušala vplivati na februarske volitve v spodnji dom parlamenta, je v sredo posvaril vodja nemške zvezne obveščevalne službe BND. V Kremlju tudi sicer natančno spremljajo aktualno dogajanje in teme v Nemčiji in podpihujejo spore v družbi o njih, je pojasnil vodja nemških obveščevalcev Bruno Kahl.

»Hkrati povečanje ruskega vojaškega potenciala pomeni, da neposredni vojaški spopad z Natom postaja ena od možnih možnosti Kremlja,« je še ocenil nemški obveščevalec.