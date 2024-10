Nato kaže mišice, jasen signal Putinu: v zraku letala, tudi tista, ki nosijo jedrske bombe (VIDEO)

Nato je začel svojo letno jedrsko vajo, v kateri bo v naslednjih dveh tednih sodelovalo okoli 2000 vojakov iz osmih zračnih baz. Obrambna zveza poudarja, da ne gre za odgovor na rusko invazijo na Ukrajino, temveč za jasen signal Moskvi, da se je Nato pripravljen braniti. »Jedrsko odvračanje je temelj varnosti zaveznikov,« je dejal generalni sekretar Nata Mark Rutte.

V vaji Steadfast Noon bo sodelovalo 60 letal v poletih nad Zahodno Evropo. Med njimi so bojna letala, ki lahko nosijo ameriške jedrske bombe, nameščene v Evropi, in bombniki dolgega dosega ter letala za nadzor in oskrbo z gorivom.

Nobena od vaj ne bo vključevala bojnega orožja, je še sporočil Nato.

Letošnja vaja bo potekala v letalskih bazah v Belgiji in na Nizozemskem ter v zračnem prostoru nad Britanijo, Dansko in Severnim morjem. Sodelujoča letala prihajajo iz 13 držav zavezništva.